Главные выводы в годовщину Курской операции: оказался ли оправданным риск

Говоря о годовщине Курской операции, президент Владимир Зеленский отметил, что уже больше года Украина проводит активные действия на российской территории, доказывая миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после года с начала наступления украинских войск на территорию России, украинские силы все еще присутствуют на территории Курщины, где они сковывают российские группировки. Каковы главные выводы в годовщину Курской операции? Действительно ли ее продолжение крайне необходимо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Вопрос Курской операции остается очень дискуссионным

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак так прокомментировал ситуацию:

"Я продолжаю придерживаться мнения о том, что Курская операция была успешной месяц – возможно, полтора после своего начала. Мы смогли сделать невероятное. Зашли на территорию Российской Федерации. Россияне такого масштаба точно не ожидали. Мы видели паралич воли у европейцев, американцев. Они вообще были напуганы и считалось, что после такого вторжения 100% будет ядерный удар РФ по Украине. Западные партнеры были уверены, что это спровоцирует тотальную мобилизацию, и это будет действительно Третья мировая война, мясорубка. Они действительно были парализованы. Месяц мы доказывали, что россияне слабы, что они ничего не могут поделать. Однако после этого нам нужно было оттуда выходить".

Эксперт говорит, что рано или поздно россияне собрали бы силы и начали нас оттуда выбивать, а так у нас была возможность самостоятельно выйти без масштабных потерь людей и техники, показав, что россияне слабы. Но было принято решение держаться там до последнего.

"Только в начале 2025-го начали оттуда выходы, но у нас были достаточно большие потери, и мы растянули свои силы. К тому же, для того, чтобы поддерживать операцию в Курской области, мы снимали людей с других направлений, этакие "пожарные бригады". Потом появились корейцы, которые окончательно сделали всю грязную работу и заставили нас оттуда выйти", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, по факту сейчас Украина контролирует на Курщине только немного лесного массива. Эксперт отмечает, то есть речь идет даже не о контроле сел или их окрестностей.

"А даже, если бы мы контролировали эти села, то, что бы это нам давало? В российской информационной машине этого просто не существует. О таком присутствии ВСУ в лесах на Курщине в информационном пространстве России вообще не упоминают. У нас ведь ситуация иная. Под контролем России часть Сумской области. Теперь мы вынуждены прикидывать на это направление новые силы, чтобы заставить россиян отойти. Таким образом, мы ослабляемся на юге, в Запорожье, в Днепропетровской, Донецкой областях. То есть вопрос Курской операции остается очень дискуссионным", – констатировал Иван Ступак.

Упустили Курскую операцию и сейчас вынуждены воевать на Сумщине

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник сразу отметил, что, во-первых, следует понимать, что Курская операция продолжалась в три этапа. Первый – наступление. Второй – стабилизация. Третий – оборона.

"Этап наступления был удачным. Он был почти безупречен. Действительно, Владимир Зеленский прав, что мы продемонстрировали всему миру, что можно воевать на территории России, захватывать их территории и, в принципе, ничего не произойдет. Не будет ядерной атаки, ничего не будет, кроме истерии россиян. Мы это показали всему миру. Поэтому здесь был успех как информационный, так дипломатический и военный. Далее – этап стабилизации. На этом этапе нам нужно было приготовиться к контрударам противника. Откровенно мы этого не сделали и это привело к тому, что в конце концов мы перешли к абсолютно пассивной оборонной операции, которую не выдержали и нам пришлось отступать на Сумщину", – отметил эксперт.

Николай Мельник продолжает, что сейчас главком Александр Сырский отмечает, что мы на Курщине сковываем силы противника тем, что мы присутствуем там в каком-то разрушенном селе в Курской области, но с таким успехом можно сказать, что мы сковываем силы противника возле Покровска, Харькова, Краматорска и так далее и тому подобное.

"Мы сковываем, но, если посмотреть на другую точку зрения, то мы упустили Курскую операцию и сейчас вынуждены воевать на территории Сумщины на иногда некачественно подготовленных оборонных позициях. И, опять же, проблемы, которые были в украинской армии год назад, не решены. Итак, первая проблема – именно люди. Вторая – это доминация формального доклада о реальных обстоятельствах. То есть очень часто наша Ставка принимает тактические решения, исходя из недостаточно верной оперативной ситуации, которая по состоянию на данный момент. С другой стороны, непонятно, почему Ставка вообще принимает тактические решения, рассказывает бригадам, где и какую роту поставить. И этот микроменеджмент Сырского не приведет ни к чему хорошему", – подытожил Николай Мельник.

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