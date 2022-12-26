Главные внешнеполитические победы Украины – как украинцы объединили цивилизованный мир

В последнюю неделю уходящего года принято подводить итоги. Специально для издания "Комментарии" эксперты подытожили внешнеполитические победы Украины этого тяжелого, но во многом исторического для нас 2022-го.

Берлин. Фото: из открытых источников

Украина вернула себе субъектность на внешнеполитической арене

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе считает, что во внешней политике в 2022 году, несмотря на все сложности, случилось много важных, принципиальных для нашей страны вещей.

никогда так широко не освещался. Удалось добиться увеличения финансовой поддержки Украины – как в военном аспекте, так и в экономическом. Никогда не было такого признания – политик года, лидер года и так далее. Это всё помогает президенту, всему нашему высшему военно-политическому руководству продвигать интересы Украины намного быстрее, эффективнее. Как в ракурсе повышения поставок нам вооружений, так и касательно усиления санкций против России", – поясняет Антон Кучухидзе. "Во-первых, государство Украина как внешнеполитический игрок вернуло себе субъектность, разрушив ряд мифов. В том числе миф о непобедимости рашистов. Тем самым мы помогли многим странам перестать бояться РФ. Во-вторых, украинская армия показала свой профессионализм, высший пилотаж. Все наши силы обороны и безопасности, включая спецслужбы, продемонстрировали, что даже крупного врага можно побеждать. В-третьих, никогда еще за историю независимости Украины президент (отвечает за внешнюю политику и является Верховным главнокомандующим) не имел столько уважения, силы и влияния на международной арене. Его заявления никогда не имели такого веса, его визит, как недавний Зеленского в США

Четвертым важным результатом он считает то, что поменялся статус Украины в отношениях с Евросоюзом.

"Теперь мы не просто государство, которое имеет сотрудничество с ЕС в рамках Ассоциации, но и – кандидат в члены. Это важный юридический момент. И данный шаг произошел именно в 2022 году, благодаря героизму украинского треугольника власть-армия-народ. Напомню, что в декабре 2016 года Европейский Совет принял так называемый дополнительный протокол после ратификации Нидерландами Соглашения об Ассоциации. Там было указано, что данное соглашение не предусматривает диалога относительно даже кандидатства Украины в члены ЕС. Предыдущая власть это замалчивала. Но теперь проукраинские настроения в Европе выросли в разы, как и у нас — проевропейские. И членство в ЕС для Украины стало намного ближе", – уверен эксперт.

Пятым важнейшим моментом он считает то, что удалось остановить "Северный поток-2". По словам Антона Кучухидзе, это историческое решение. То, что казалось невозможным в начале года, стало реальностью после российской открытой агрессии. Украине удалось убедить партнеров в необходимости отказа от СП-2. И это, акцентирует эксперт, резко уменьшило энергетическое влияние рашистов на европейский рынок.

"В-шестых, благодаря активности Украины и западных партнеров, введено рекордное число санкций против государства-агрессора. Как против юридических, так и против физических лиц, против госкомпаний, госучреждений, банков и так далее", – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Всё вышеперечисленное, по мнению эксперта, привело к седьмому – стратегически важному – внешнеполитическому прорывы Украины.

"Мы видим колоссально высокое доверие к нашему государству. Это выражается в передаче нам партнерами новейших вооружений, финансовой, политической, дипломатической поддержке. Наконец, наши партнеры на Западе (за исключением, разве что, Франции и Венгрии) поняли, что с рашистами невозможно вести переговоры. Что они используют переговоры исключительно с целью подготовки дальнейших военных действий. И, наконец, до большинства государств коллективного Запада дошло следующее — несмотря на то, где границы НАТО заканчиваются юридически, формально, — система безопасности Украины тесно связана с системой безопасности коллективного Запада на европейском континенте. Запад не только на уровне политических концепций принял этот факт, но и поддерживает наши военно-технические способности так, чтобы рашисты проиграли. На уровне НАТО, G7 четко сказано – военно-техническая и прочая поддержка Украины будет бессрочной. Вплоть до нашей победы. Украинская дипломатия стала в разы активнее во всех странах, – резюмирует эксперт. – Фундамент заложен мощный, чтобы получать эффективные внешнеполитические решения и в новом году – и бить врага на всех фронтах. Разбить рашистов раз и навсегда".

Украина резко поменяла политическую карту мира

Политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

"Наконец-то, во всём мире перестали путать Украину с Россией. Вопрос, являемся ли мы одним народом, больше не стоит. Всем понятно, что – нет. Многим украинцам это стало понятно с 2014 года, когда дружба народов умерла после захвата россиянами Крыма и части Донбасса. Теперь прозрели практически все украинцы и подавляющее число людей за рубежом. Разница между украинцами и россиянами – разительная".

Украина, продолжает эксперт, удивила весь мир своей организованностью, своим сопротивлением российской агрессии. Тем самым разрушив множество стереотипов, которые выстраивала вокруг нас пропаганда РФ. Представляя Украину страной хаоса, тотальной коррупции, несостоявшимся государством и так далее. Оказалось, что – нет.

"Если бы эти мифы были реальностью, всё бы рассыпалось в первую неделю широкомасштабной российской агрессии, – поясняет Тарас Загородний. – Ничего бы не работало. Ни государственный аппарат, ни власть на местах, ни армии, ни коммунальные службы. Но всё работало. Да еще как!".

Кроме того, акцентирует эксперт, Украина стала игроком мирового уровня. При этом спутав карты крупнейшим геополитическим игрокам – и собственно России, и ЕС, и США, и Китаю.

"Украина показала, что является крепким орешком, который способен навязывать свою волю более крупным государствам и объединениям. Надеюсь, это будет реализовано и после нашей победы, – отмечает Тарас Загородний. – Украина резко поменяла политическую карту мира. Очевидно, что центр влияния, центр безопасности перейдет после этой войны (это уже происходит) из так называемой Старой Европы (Германия, Франция, Италия), в т.н. Новую Европу, представленную, в основном, восточными представителями ЕС. И наша страна будет играть в данном процессе огромную роль".

Мы, подчеркивает эксперт, превращаемся в восточно-европейский Израиль, который будет способен решать те вопросы, на которые в силу многих причин, не могла дать ответы Старая Европа.

"К тому же, Украина резко приблизилась к тому, о чём много говорили, но что казалось невозможным в обозримом будущем. А именно – к вступлению в НАТО. Я не исключаю даже, что в Североатлантический Альянс мы вступим быстрее, чем в ЕС, – прогнозирует Тарас Загородний. – Де-факто Украина и так является членом НАТО, исполняя ту роль, ради которой Альянс вообще создавался (отражать орды, идущие с Востока). И Украина сейчас является именно той страной, которая останавливает орды, живущие стереотипами советского прошлого. Плюс – Украина показала, что является моральным авторитетом для всего свободного мира. Это новое позиционирование нашей страны, которое очень функционально понятно, в том числе, западному истеблишменту. Есть, под что брать ресурс у западных элит. И это позволит нам не просто выстоять и победить, о и выстроить потом жизнеспособное мощное государство, переосмыслить себя как нация, провести необходимую модернизацию везде и всюду".

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