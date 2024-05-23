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Глава СБУ раскрыл тайну, благодаря чему дроны «Sea baby» чрезвычайно мощные

Глава СБУ Василий Малюк во время саммита UNITED24 раскрыл тайну, чем действительно оснащены украинские дроны, которые вызывают у оккупантов панику, «Sea baby». По его словам, они оснащены системами "Град"

сегодня, 18:41
Автор:
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Ткачик Олеся
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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк официально подтвердил информацию о том, что наводящие панику на россиян украинские дроны "Sea baby" оснащены системами "Град". По его словам, они позволяют эффективно обстреливать оккупантов из моря.

Глава СБУ раскрыл тайну, благодаря чему дроны «Sea baby» чрезвычайно мощные

Василий Малюк

"Это новая веха в истории морских сражений",
— сказал Малюк и подчеркнул, что спецслужбы впервые использовала беспилотник "Sea baby", оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года.

Как подчеркнул Малюк, такое "техническое решение" расширяет перечень потенциальных целей на море.

При этом глава СБУ напомнил, что недавно спецслужбы таким дроном поразили позиции российских захватчиков на Кинбургской косе. Также этими беспилотниками были поражены четыре вражеских корабля.

Кроме того, глава СБУ подчеркнул, что Sea Baby является многоцелевой платформой, она также способна выполнять дистанционное минирование.

"Мы успешно адаптируем различные виды вооружения к нашим надводным дронам",
– подчеркнул Малыш.

При этом он отказался раскрывать все детали разработок, чтобы не давать возможности российским захватчикам подготовиться к "сюрпризам".

"Мы внедряем лучшие военно-технологические решения и ежедневно совершенствуемся",
– подчеркнул глава СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия искренне ненавидит СБУ и ее руководителя Василия Малюка из-за того, что дроны спецслужб уничтожают российские корабли и НПЗ. Дошло до того, что Басманный районный суд Москвы в марте даже выдал решение , по которому заочно арестовал руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Причиной этого шага стало дело "о публичных призывах к терроризму".





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