Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

Серия неудач российской армии в Украине может заставить Кремль откорректировать свои планы в Украине и изменить первоначальные цели, которые неоднократно озвучивал президент РФ Путин. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "AP" заявил директор разведывательного управления министерства обороны США Скотт Берриер.

Пентагон. Фото: GETTY IMAGES

Глава разведуправления отметил, если раньше Путин был стойко уверен, что вот-вот удастся дожать Украину, то сейчас мы подходим к тому моменту, когда Путин будет вынужден пересмотреть цели так называемой "спецоперации" в Украине.

Берриер добавил, в США не имеют представления относительно того, какое решение примет Путин по войне в Украине, но от этого решения во многом будет зависеть, как долго будет продолжаться противостояние.

При этом заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн не согласился с таким мнением, заявив, что "не стоит недооценивать приверженности Путина оригинальному плану – контролю над Украиной".

Стоит отметить, что как западная, так и украинская разведки неоднократно заявляли, что цель так называемой "спецоперации" в Украине – это свержение власти и оккупация всей территории страны. Официально же Москва прикрывалась пропагандистскими тезисами о том, что добивается лишь "денацификации", "демилитаризации" и "помощи народу Донбасса".

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