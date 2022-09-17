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Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

Из-за последних неудач российских сил на поле боя может наступить момент, когда Владимир Путин будет вынужден изменить целые войны в Украине

сегодня, 14:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Серия неудач российской армии в Украине может заставить Кремль откорректировать свои планы в Украине и изменить первоначальные цели, которые неоднократно озвучивал президент РФ Путин. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "AP" заявил директор разведывательного управления министерства обороны США Скотт Берриер.

Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

Пентагон. Фото: GETTY IMAGES

Глава разведуправления отметил, если раньше Путин был стойко уверен, что вот-вот удастся дожать Украину, то сейчас мы подходим к тому моменту, когда Путин будет вынужден пересмотреть цели так называемой "спецоперации" в Украине.

Берриер добавил, в США не имеют представления относительно того, какое решение примет Путин по войне в Украине, но от этого решения во многом будет зависеть, как долго будет продолжаться противостояние. 

При этом заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн не согласился с таким мнением, заявив, что "не стоит недооценивать приверженности Путина оригинальному плану – контролю над Украиной".

Стоит отметить, что как западная, так и украинская разведки неоднократно заявляли, что цель так называемой "спецоперации" в Украине – это свержение власти и оккупация всей территории страны. Официально же Москва прикрывалась пропагандистскими тезисами о том, что добивается лишь "денацификации", "демилитаризации" и "помощи народу Донбасса".

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Также издание "Комментарии" сообщало — Китай не заинтересован в прекращении войны в Украине – о чем договорились Си Цзиньпин и Путин.




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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-putin-nato-national-security-487eb0cabb0d9a80cc00ac8300b60822
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