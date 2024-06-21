Глава разведки Буданов сказал, по какому сценарию завершится война в Украине

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время онлайн-лекции для слушателей программы Senior Executive Fellows Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардский университет подчеркнул, что война России против Украины свидетельствует о разрушении мирового порядка, установленного после Второй мировой войны.

Кирилл Буданов

По его убеждению, преодолеть разрушительный эффект кремлевской пропаганды внутри России можно только с помощью форс-мажорной ситуации или очень продолжительной системной работы, которая может принести результаты только через несколько десятилетий.

Он также выразил свою приверженность нераздельному подходу силы и дипломатии в противостоянии с агрессивной Россией.

При этом Буданов заявил, что ни один из предложенных ранее сценариев – ни корейский, ни молдавский или немецкий не сработают в Украине.

"Здесь должна отнестись точка один раз и навсегда. В настоящее время есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война России против Украины – яркое свидетельство того, как один человек взорвал систему мировой безопасности", — сказал Буданов.

По его словам, либо РФ вместе заставят вернуться к тому мировому порядку, который существовал и удовлетворял всех на протяжении многих лет, либо пришло время для нового мирового порядка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина резко изменила переговорную позицию и уже готова садиться за стол переговоров с Россией, но при определенных условиях. В частности, свое видение в этом процессе раскрыли в МИДе. Впрочем, эксперты считают, что договариваться с РФ – это плохая идея, поскольку она всегда нарушает договоренности.



