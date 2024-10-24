Глава Пентагона назвал единственный вариант завершения войны в Украине

Рано или поздно, но война в Украине завершится переговорами. При этом необходимость продолжения поддержки Украины никуда не исчезла. Ее нужно продолжать оказывать Киеву. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Пентагона.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Нам необходимо снизить напряженность на Ближнем Востоке и найти способ добиться переходного периода в Украине. Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы уже говорили, и они сами определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но, я уже говорил это раньше, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами", — отметил Ллойд Остин.

Глава Пентагона выразил благодарность Ватикану за его гуманитарные усилия и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества для облегчения страданий пострадавших от войн.

Отмечается, что в ходе встречи с Папой Римским обсуждались вопросы глобальной безопасности, а также важность мирных инициатив в зонах конфликтов, включая Ближний Восток и Украину.

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"По моему мнению, во-первых, это зависит от выборов в Соединенных Штатах. Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению", — высказался украинский лидер.

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