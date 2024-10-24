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Кравцев Сергей
Рано или поздно, но война в Украине завершится переговорами. При этом необходимость продолжения поддержки Украины никуда не исчезла. Ее нужно продолжать оказывать Киеву. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Пентагона.
Ллойд Остин. Фото: из открытых источников
Глава Пентагона выразил благодарность Ватикану за его гуманитарные усилия и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества для облегчения страданий пострадавших от войн.
Отмечается, что в ходе встречи с Папой Римским обсуждались вопросы глобальной безопасности, а также важность мирных инициатив в зонах конфликтов, включая Ближний Восток и Украину.
Читайте также на портале "Комментарии" — готовность Кремля к переговорам о прекращении войны против Украины зависит от ряда факторов. Но главный из них – это позиция будущего президента США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал президент Владимир Зеленский.
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