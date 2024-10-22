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Ситуация на фронте не на первом месте: Зеленский назвал ключевой фактор готовности Путина к переговорам

Президент заявил, что многое в войне РФ против Украины решит исход выборов президента США

22 октября 2024, 16:20
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Кравцев Сергей

Готовность Кремля к переговорам о прекращении войны против Украины зависит от ряда факторов. Но главный из них – это позиция будущего президента США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал президент Владимир Зеленский.

Ситуация на фронте не на первом месте: Зеленский назвал ключевой фактор готовности Путина к переговорам

Владимир Зеленский и Владимир Путин

"По моему мнению, во-первых, это зависит от выборов в Соединенных Штатах. Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению", — высказался украинский лидер.

Зеленский добавил, что эту информацию он получал во время встреч с кандидатами в президенты США – Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

"Я считаю, что они не будут ждать до января: они ничего не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", — рассказал Зеленский.

По его словам, вторая история – с энергетикой, со свободным судоходством. 

"Также если нам удастся получить результат по этим двум пунктам, это также будет сигнал, готова ли Россия заканчивать войну", — добавил президент.

В качестве третьего пункта Зеленский выделил работу Украины с некоторыми странами Глобального Юга.

"Мы ее проводим. Есть встречи. Разные страны, разные контакты. Сибига сегодня уехал в Турцию. Завтра Рустем Умеров и Андрей Ермак поедут в другую страну Глобального Юга", — добавил президент.

По его словам, Курская операция на всех оказала большое влияние. Особенно на игроков Глобального Юга. Для них это стало серьезным шоком и сигналом, который говорит о состоянии армии России. И вот уже в течение нескольких месяцев путинская армия не может вытеснить украинских военных с территории РФ.

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