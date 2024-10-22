Ситуация на фронте не на первом месте: Зеленский назвал ключевой фактор готовности Путина к переговорам

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Кравцев Сергей
Готовность Кремля к переговорам о прекращении войны против Украины зависит от ряда факторов. Но главный из них – это позиция будущего президента США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Зеленский добавил, что эту информацию он получал во время встреч с кандидатами в президенты США – Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.
По его словам, вторая история – с энергетикой, со свободным судоходством.
В качестве третьего пункта Зеленский выделил работу Украины с некоторыми странами Глобального Юга.
По его словам, Курская операция на всех оказала большое влияние. Особенно на игроков Глобального Юга. Для них это стало серьезным шоком и сигналом, который говорит о состоянии армии России. И вот уже в течение нескольких месяцев путинская армия не может вытеснить украинских военных с территории РФ.
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