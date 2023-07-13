Глава Минобороны США заявил, что Путин очень обеспокоен

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что решения, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, помогают расширить военный альянс, от чего Путин "очень обеспокоен". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Руководитель Пентагона Ллойд Остин. Фото из открытых источников

Ллойд Остин считает, что договоренности о разрешении Швеции стать новым 32-м членом НАТО являются одним из "многих замечательных достижений", принятых на саммите альянса в Литве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Сначала президент России Владимир Путин думал, что он может расколоть НАТО и разделить нас, но НАТО стало крупнее", — сказал Остин, имея в виду недавнее вступление в альянс Финляндии и согласование условий с Турцией по заявке Швеции.

Глава Пентагона указывает, что нападением на Украину российский диктатор лишь "приблизил НАТО к своему порогу". Кроме того, Ллойд Остин заявил, как Путин реагирует на расширение НАТО все ближе к России.

"Я уверен, что Путин очень обеспокоен", — сказал Остин.

Остин объясняет, что такие страны как Финляндия и Швеция добавляют дополнительный баланс для альянса.

Руководитель Министерства обороны США высказался также и об Украине. По его словам, у НАТО есть "широкая поддержка", чтобы члены альянса увеличили свои расходы на оборону и предоставили Украине необходимые пакеты финансовой, военной поддержки для обороны от России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Джонсон назвал еще одну угрозу для Украины, кроме России.

Также "Комментарии" писали о Верещук, ответившей на скандальные заявления британского политика Бена Уоллеса, которые были озвучены на саммите НАТО.