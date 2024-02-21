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Глава МИД Эстонии рассказал, какие страны ненавидит Путин

Маргус Тсахкна заявил, что Путин воспринимает страны вблизи России как угрозу своему авторитарному режиму.

сегодня, 16:47
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что президент России "военачальник" и ему всегда нужна война. По его словам, Путин ненавидит все страны вблизи России страны одинаково.

Глава МИД Эстонии рассказал, какие страны ненавидит Путин

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Маргус Цахкна в интервью изданию "Rzeczpospolita" прокомментировал отношение Путина к соседним странам.

"Путин ненавидит всех нас все равно. И страны Балтии, и Польшу. Речь идет не только об историческом и территориальном видении, но и об угрозе его авторитарному режиму", — отметил Тсахкна.

Глава МИД Эстонии отметил, что "Путину нужна война", поэтому НАТО должно готовиться к возможному удару со стороны России. Маргус Цахкна вспомнил, что он был министром обороны Эстонии в 2016-2017 годах и в то время понимал, что за эстонско-российской границей находится более 100 тысяч солдат, которые могут атаковать его страну.

"Российские военные в любой момент готовы атаковать Эстонию. Сегодня их уже нет: они воюют в Украине. Так что буквально можно сказать, что украинцы воюют вместо нас", – говорит глава МИД Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии также прокомментировал модернизацию российских ракет в Калининграде. По словам Маргуса Цахкна, таким образом Россия хочет еще раз запугать Запад.

"Россия хочет использовать их для устрашения Запада. И это отчасти успешно, потому что многие западные лидеры опасаются военной эскалации со стороны России, будто ее не было несколько лет, с момента вторжения в Грузию. Поэтому мы всегда должны помнить, что мы можем нанести ядерный удар по России так же, как она могла бы нанести ядерный удар по нам", – объяснил Цахкна.

Эстонский политик добавил, что НАТО является оборонным альянсом и его расширение не представляет угрозы для России. Поэтому вступление новых стран в НАТО не следует рассматривать как возможность спровоцировать Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "преемник Путина" назвал место, где будет следующая война.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев покинут Украину, если Путин победит в войне.



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Источник: https://www.rp.pl/polityka/art39875051-szef-estonskiego-msz-dla-putina-polska-to-ruski-mir
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