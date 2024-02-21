Глава МИД Эстонии рассказал, какие страны ненавидит Путин

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Slava Kot
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что президент России "военачальник" и ему всегда нужна война. По его словам, Путин ненавидит все страны вблизи России страны одинаково.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Маргус Цахкна в интервью изданию "Rzeczpospolita" прокомментировал отношение Путина к соседним странам.
Глава МИД Эстонии отметил, что "Путину нужна война", поэтому НАТО должно готовиться к возможному удару со стороны России. Маргус Цахкна вспомнил, что он был министром обороны Эстонии в 2016-2017 годах и в то время понимал, что за эстонско-российской границей находится более 100 тысяч солдат, которые могут атаковать его страну.
Министр иностранных дел Эстонии также прокомментировал модернизацию российских ракет в Калининграде. По словам Маргуса Цахкна, таким образом Россия хочет еще раз запугать Запад.
Эстонский политик добавил, что НАТО является оборонным альянсом и его расширение не представляет угрозы для России. Поэтому вступление новых стран в НАТО не следует рассматривать как возможность спровоцировать Россию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "преемник Путина" назвал место, где будет следующая война.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев покинут Украину, если Путин победит в войне.
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