Глава МИД Эстонии рассказал, какие страны ненавидит Путин

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что президент России "военачальник" и ему всегда нужна война. По его словам, Путин ненавидит все страны вблизи России страны одинаково.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Маргус Цахкна в интервью изданию "Rzeczpospolita" прокомментировал отношение Путина к соседним странам.

"Путин ненавидит всех нас все равно. И страны Балтии, и Польшу. Речь идет не только об историческом и территориальном видении, но и об угрозе его авторитарному режиму", — отметил Тсахкна.

Глава МИД Эстонии отметил, что "Путину нужна война", поэтому НАТО должно готовиться к возможному удару со стороны России. Маргус Цахкна вспомнил, что он был министром обороны Эстонии в 2016-2017 годах и в то время понимал, что за эстонско-российской границей находится более 100 тысяч солдат, которые могут атаковать его страну.

"Российские военные в любой момент готовы атаковать Эстонию. Сегодня их уже нет: они воюют в Украине. Так что буквально можно сказать, что украинцы воюют вместо нас", – говорит глава МИД Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии также прокомментировал модернизацию российских ракет в Калининграде. По словам Маргуса Цахкна, таким образом Россия хочет еще раз запугать Запад.

"Россия хочет использовать их для устрашения Запада. И это отчасти успешно, потому что многие западные лидеры опасаются военной эскалации со стороны России, будто ее не было несколько лет, с момента вторжения в Грузию. Поэтому мы всегда должны помнить, что мы можем нанести ядерный удар по России так же, как она могла бы нанести ядерный удар по нам", – объяснил Цахкна.

Эстонский политик добавил, что НАТО является оборонным альянсом и его расширение не представляет угрозы для России. Поэтому вступление новых стран в НАТО не следует рассматривать как возможность спровоцировать Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "преемник Путина" назвал место, где будет следующая война.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев покинут Украину, если Путин победит в войне.