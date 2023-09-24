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Глава ГУР Буданов рассказал, что расстроит Путина

Буданов назвал, какой будет реакция президента России Путина после очередных ударов Украины по Крымскому мосту.

сегодня, 09:00
Автор:
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Slava Kot
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Начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов назвал украинские действия, которые огорчат Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания The Drive.

Глава ГУР Буданов рассказал, что расстроит Путина

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Во время визита Владимира Зеленского на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, глава ГУР Кирилл Буданов также посетил Соединенные Штаты, где дал интервью. Во время разговора журналисты спросили у Буданова, будет ли Украина и дальше атаковать Керченский мост в Крыму.


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"Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем ли. Мы это делаем регулярно. Это только вопрос времени", — заявил Буданов.

Кроме того, американские журналисты уточнили, как на подобные действия отреагирует президент России Владимир Путин.

"Он снова расстроится. Что он может сделать?", – иронически ответил Буданов.

Глава ГУР также рассказал, что сейчас украинская армия использует все имеющееся вооружение. В частности, это касается большого количества беспилотников, часть из которых производится в Украине. Кроме того, Украина развивает и усовершенствует ракеты "Нептун". Однако, по словам Буданова, главная проблема ракет "Нептун" состоит в том, что Украина не может производить их много. Напомним, что именно ракетой "Нептун" украинская армия утопила крейсер "Москва" в Черном море.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал три основные цели для атак по территории России, цель которых вывести Кремль и граждан РФ из "зоны комфорта".

Также "Комментарии" писали, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда в последний раз видели настоящего Путина.



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Источник: https://www.thedrive.com/the-war-zone/exclusive-interview-with-ukraines-spy-boss-from-his-dc-hotel-room
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