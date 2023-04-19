Гиркин заявил, что за пропаганду у Путина сегодня отвечают алкоголичка и п*дераст

Как передает издание "Комментарии", российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин снова не сдержал эмоций, раскритиковав Кремль и его пропагандистов. Больше всего досталось топ-пропагандистам Кремля.

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

"Нынешние наши правители сами не верят в то, что говорят. Это чувствуется. Когда главная пропагандистка от патриотизма Маргарита Симоньян – абсолютно разложившаяся алкоголичка, или Антон Красовский – п*дерастический пропагандист, который был одним из главных патриотов. Когда люди, рассказывавшие, что русского народа не существует, а есть только россияне, выдавливают из себя слово русский – это мерзко. Когда мы говорим, что нацисты в Украине должны быть разгромлены, а потом личный представитель президента, проживающий в Лондоне, олигарх Абрамович их угощает деликатесами в своем самолете", — заявил Гиркин.

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При этом он призвал власть РФ избавиться от лицемерия и быть хотя относительно честнее, ведь иначе ничего не получится. Понимая, что в Кремле может закончится терпение по поводу его высказываний Гиркин быстро снизил тон, уточнив, что он так прямо обо всем говорит не потому что выступает против Путина, а просто хочет, чтобы он уже разобрался со своим окружением.

"Ничего не выйдет. Пока власть считает, что патриотичным должен быть только народ, а их это не касается – ничего не получится. Пропаганда нормальная тоже не получится", — подытожил российский боевик.

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