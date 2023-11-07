Гиркин написал письмо о ситуации на фронте: будет ли новое наступление россиян

Террорист и бывший российский офицер Игорь Гиркин считает, что российские войска будут "менее способными к наступательным операциям, чем сейчас" к весне 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), цитируя письмо Гиркина, которое обнародовала его жена.

Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: из открытых источников

Гиркин считает, что ситуация для российских сил "постепенно ухудшается" и что российские силы демонстрируют "растущую слабость (по сравнению с возможностями [Украины]), несмотря на "в целом успешное отражение" Россией украинского наступления летом и осенью 2023 года.

Гиркин утверждал, что российские войска не только не смогли начать широкие наступательные операции в начале осеннего сезона, но и не смогли завершить даже ограниченные наступательные операции для достижения оперативно важных целей, а именно в районе Купянска, Лимана и Авдеевки.

Он добавил, что тактические продвижения вокруг Авдеевки привели к значительным потерям россиян в живой силе.

Гиркин предположил, что усилия России по отражению украинских локализованных атак на линии фронта и одновременные осенне-зимние наступательные операции, вероятно, ухудшат наступательный и оборонительный потенциал России к весне 2024 года.

Он добавил, что российским войскам придется потратить оставшуюся часть осенне-зимней кампании на оборону, чтобы попытаться устранить возникающие оперативные кризисы, такие как украинское присутствие на восточном (левом) берегу Херсонской области. Гиркин утверждал, что российские войска и в дальнейшем останутся "неспособными к каким-либо широким наступательным действиям", даже если украинские войска не смогут "выбить" российские передовые подразделения, не сумеют достичь прорыва в осенне-зимний сезон и будут истощены.

Гиркин, однако, добавил, что такой "позиционный сценарий" не гарантирован и что он опасается, что украинские силы могут успешно сломать российские силы, которые уже истощены месяцами боев.

Предположение Гиркина о том, что текущие российские наступательные операции вредят перспективам будущих российских операций, является примечательным, поскольку российские силы все еще должны отражать украинские наступательные операции, пытаясь инициировать собственные наступательные действия. Время нынешних российских наступлений вокруг Авдеевки также было несколько странным и неоптимальным, поскольку дождливая и слякотная погода предсказуемо мешала российским операциям.

Гиркин намекнул, что дополнительная военная помощь Запада Украине и отсутствие мобилизации в России могли бы позволить Украине прекратить позиционную войну и провести успешные наступательные операции в 2024 году. Гиркин заявил, что украинские силы продолжают использовать предоставленные Западом войска для поражения российского тыла и даже уничтожить аэродром Бердянск в оккупированной Запорожской области на фоне наступления России в Авдеевке.

Гиркин также намекнул, что украинские силы будут продолжать опустошать российский тыл в течение зимы, поскольку российские войска будут продолжать настаивать на ограниченных наступательных операциях.

Он также заявил, что как только Украина получит истребители F-16 западного производства, украинские силы смогут иметь локальные преимущества в течение короткого времени на любом участке линии фронта.



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