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Гибридный трибунал над Россией. Стало известно, согласится ли Украина на такой формат

Украина категорически выступает против так называемого гибридного трибунала над Россией, заявил в интервью Укринформу нардеп Денис Маслов. По его словам, преступники должны быть привлечены к ответственности именем мирового сообщества

сегодня, 15:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова, есть три варианта создания специального международного трибунала, который должен наказать Россию за преступления, которые она совершили в Украине. При этом нардеп подчеркнул, что уже год продолжаются дискуссии по поводу формы этого трибунала.

Гибридный трибунал над Россией. Стало известно, согласится ли Украина на такой формат

Триубнал над Россией

Как подчеркнул Маслов, первый вариант трибунала подразумевает его работу на основании решения Генеральной Ассамблеи ООН. Второй вариант предполагает его работу на основе многостороннего международного соглашения с разными странами или объединениями стран и определенными международными институтами.

Впрочем, есть и третий вариант, "гибридный", подчеркивает нардеп. Он предусматривает возможность создания специального суда внутри системы правосудия Украины. При этом, говорит Маслов, планируется, что судьями будут иностранцы, которые должны придать объективность этому процессу. Однако, заявил народный депутат, Киев выступает против такого варианта трибунала по двум объективным причинам.

Причина первая в том, говорит Маслов, что еще не решен вопрос иммунитета высших должностных лиц страны-террориста России. Вторая причина заключается в том, что Украина не может за самую большую военную агрессию со времен Второй мировой войны привлекать к ответственности преступников именем Украины.

"Важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности именем всего мирового сообщества", — подчеркнул народный депутат.

При этом политик подчеркнул, что демократический мир должен решить вопрос иммунитета трех высших должностных лиц Российской Федерации.

"Я думаю, у большинства политиков в мире уже есть понимание, что такие иммунитеты должны быть сняты",
– сказал Маслов и добавил, что в этом направлении Украина сейчас ведет работу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сможет ли мир наказать страну-агрессора Россию за ее преступления в Украине.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3858102-denis-maslov-golova-komitetu-vr-z-pitan-pravovoi-politiki.html
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