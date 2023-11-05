logo

BTC/USD

35172.11

ETH/USD

1895.83

LTC/USD

71.71

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Гибель воинов 128 бригады: россияне опубликовали видео ракетного удара
commentss НОВОСТИ Все новости

Гибель воинов 128 бригады: россияне опубликовали видео ракетного удара

Во время награждения украинских военных российские силы нанесли ракетный удар.

сегодня, 12:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Российские СМИ обнародовали видео удара ракетой "Искандер" по месту награждения украинских бойцов из 128 горно-штурмовой бригады Закарпатской области. В результате удара погибли по меньшей мере 20 украинских военных.

Гибель воинов 128 бригады: россияне опубликовали видео ракетного удара

Момент удара по украинским солдатам из 128-й горно-штурмовой бригады

Видео с ударом по украинским военным из 128-й горно-штурмовой бригады распространилось в российских интернет-пабликах и социальных сетях. На обнародованных кадрах можно видеть, как российский дрон долго находится в воздухе и фиксирует позиции украинских бойцов. Беспилотник передал координаты, а через некоторое время ракета попала по украинским солдатам из 128-й горно-штурмовой бригады.


Гибель воинов 128 бригады: россияне опубликовали видео ракетного удара - фото 2
Гибель воинов 128 бригады: россияне опубликовали видео ракетного удара - фото 3
Гибель воинов 128 бригады: россияне опубликовали видео ракетного удара - фото 4
Гибель воинов 128 бригады: россияне опубликовали видео ракетного удара - фото 5
Гибель воинов 128 бригады: россияне опубликовали видео ракетного удара - фото 6

Кадры из видео, показывающие удар по украинским солдатам.

Закарпатская область объявила три дня траура из-за трагедии с гибелью бойцов. С 6 ноября в области все флаги будут приспущены.

Министр обороны Рустем Умеров также отреагировал на трагический случай с попаданием российской ракеты по украинским солдатам. В сообщении на своей странице Facebook Умеров выразил соболезнования и заявил, что будут выяснены все обстоятельства трагедии.

Напомним, что в сети распространялась информация о трагедии, где военные блоггеры и обозреватели отметили, что удар произошел в момент торжественного награждения украинских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ подтвердили поражение российского корабля носителя крылатых ракет в Крыму.

Также "Комментарии" писали о заявлении украинского генерала Сергея Баранова, который заявил, что Украина готовится нанести масштабные и разрушительные удары по России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!