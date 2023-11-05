Гибель воинов 128 бригады: россияне опубликовали видео ракетного удара

Российские СМИ обнародовали видео удара ракетой "Искандер" по месту награждения украинских бойцов из 128 горно-штурмовой бригады Закарпатской области. В результате удара погибли по меньшей мере 20 украинских военных.

Момент удара по украинским солдатам из 128-й горно-штурмовой бригады

Видео с ударом по украинским военным из 128-й горно-штурмовой бригады распространилось в российских интернет-пабликах и социальных сетях. На обнародованных кадрах можно видеть, как российский дрон долго находится в воздухе и фиксирует позиции украинских бойцов. Беспилотник передал координаты, а через некоторое время ракета попала по украинским солдатам из 128-й горно-штурмовой бригады.

Кадры из видео, показывающие удар по украинским солдатам.

Закарпатская область объявила три дня траура из-за трагедии с гибелью бойцов. С 6 ноября в области все флаги будут приспущены.

Министр обороны Рустем Умеров также отреагировал на трагический случай с попаданием российской ракеты по украинским солдатам. В сообщении на своей странице Facebook Умеров выразил соболезнования и заявил, что будут выяснены все обстоятельства трагедии.

Напомним, что в сети распространялась информация о трагедии, где военные блоггеры и обозреватели отметили, что удар произошел в момент торжественного награждения украинских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ подтвердили поражение российского корабля носителя крылатых ракет в Крыму.

Также "Комментарии" писали о заявлении украинского генерала Сергея Баранова, который заявил, что Украина готовится нанести масштабные и разрушительные удары по России.