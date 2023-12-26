Гибель больше 100 бойцов ВСУ под Авдеевкой: появилась реакция Генштаба

Как передает портал "Комментарии", в сети появилась информация о гибели 108 украинских военнослужащих возле Авдеевки. Якобы бойцы так и не доехали на рождественские праздники домой. В Генштабе ВСУ опровергают эти сообщения.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Вечером украинский политолог Виталий Бала написал на своей странице в социальной сети Facebook, что более 100 военных одной из бригад отпустили на неделю домой, на рождественские праздники. Бойцы якобы тянули жребий. "Все, кто вытащил жребий сели в автобусы и уехали, но не доехали, семьям придет горе", — написал он.

Впоследствии в Генштабе опубликовали официальное заявление, в котором назвали эту информацию фейком, а также призвали соблюдать информационную гигиену.

"Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении накануне Рождества — фейк", — говорится в официальном сообщении в Telegram.

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