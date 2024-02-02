Гетман: Полмиллиона снарядов для европейцев много, но это в пять раз меньше, чем у россиян

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Ткачик Олеся
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для С NN сообщил, что Украине не хватает сил и средств, а у партнеров не хватает снарядов, чтобы передать их ВСУ. При этом Алексей Гетьман считает, что Украина никогда не сможет сравниться с РФ по количеству оружия.
У РФ ситуация со снарядами лучше
Он напомнил, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон заявил, что ЕС планирует производить и передать Украине 1 млн боеприпасов в 2024 году. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что к марту Евросоюз доставит Украине около 520 тыс. снарядов.
То есть, подчеркивает Гетьман, миллион никто не передаст, а будет 524 тысячи.
Вместе с тем Гетман считает, что Украине нужно делать ставку на дроны. Они позволяют наносить удары противнику без потерь среди украинского личного состава и разрушать тыл российского фронта.
Напомним, "Комментарии" писали, что Украина до марта получит не все обещанные ей снаряды Европейским Союзом, об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель.
Также "Комментарии" сообщали, что военные в Авдеевке испытывают "снарядный голод" , что может повлечь за собой выход из города.
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