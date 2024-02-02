Гетман: Полмиллиона снарядов для европейцев много, но это в пять раз меньше, чем у россиян

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для С NN сообщил, что Украине не хватает сил и средств, а у партнеров не хватает снарядов, чтобы передать их ВСУ. При этом Алексей Гетьман считает, что Украина никогда не сможет сравниться с РФ по количеству оружия.

У РФ ситуация со снарядами лучше

"Россия всегда в 3-5 раз превосходит нас по количеству снарядов и вооружения. Когда европейские или американские чиновники заявляют, что планируют передать Украине, условно, 524 тыс. снарядов, они "давят" на сознание граждан Евросоюза, убеждая, что они все хорошо делают.Это определенное введение в заблуждение.Ведь есть письма нашего военного руководства о том, что мы начинаем проигрывать в артиллерийской войне.И когда человек в Европе слышит о полумиллионе снарядов, ему кажется, что это много, а когда узнает, что у нас их все равно в 5 раз меньше, чем у россиян — другое дело",

– говорит Гетман.

Он напомнил, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон заявил, что ЕС планирует производить и передать Украине 1 млн боеприпасов в 2024 году. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что к марту Евросоюз доставит Украине около 520 тыс. снарядов.

То есть, подчеркивает Гетьман, миллион никто не передаст, а будет 524 тысячи.

"Если количество снарядов все же увеличат до миллиона, то будет хорошо. Но миллион в год — это, в лучшем случае, будет втрое меньше, чем будет использовать Россия. Они сейчас производят 1,5-2 млн снарядов, и еще 1 млн им может передать Северная Корея. Если у нас будет 1 млн — это меньше 3000 выстрелов в сутки. Сейчас мы производим около 2000, и этого мало",

– подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Гетман считает, что Украине нужно делать ставку на дроны. Они позволяют наносить удары противнику без потерь среди украинского личного состава и разрушать тыл российского фронта.

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина до марта получит не все обещанные ей снаряды Европейским Союзом, об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель.

Также "Комментарии" сообщали, что военные в Авдеевке испытывают "снарядный голод" , что может повлечь за собой выход из города.



