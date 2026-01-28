Герои «СВО» массово убивают женщин

В России зафиксировали резкий рост тяжких преступлений, совершенных военными, вернувшимися с войны против Украины. По подсчетам журналистов Агентство , с начала 2025 года от рук таких лиц погибли не менее 11 женщин. Еще несколько смертей женщин и ребенка зафиксированы в прифронтовых и оккупированных районах.

Насильство у солдат рф в гражданской жизни

Последний резонансный случай произошел в Иркутске. Участник войны систематически издевался над женой, из-за чего она была вынуждена обратиться за помощью в благотворительный фонд. После этого мужчина захватил в заложники другой подопечный фонд и задушил его. По данным правозащитников, это уже второе убийство женщины военным в России с начала 2026 года.

Еще одно преступление произошло 4 января в оккупированном Крыму. Контрактник Дмитрий Попов убил 17-летнюю студентку, с которой он познакомился в интернете. После ссоры он задушил девушку и пытался сжечь тело.

В разных регионах РФ зафиксированы и другие подобные преступления. В Бурятии военный Станислав Гармаев жестоко убил жену, нанеся ей многочисленные удары разбитой бутылкой. В Челябинске бывший зек, ушедший на войну, убил собственную жену. В Башкортостане 20-летний участник боевых действий зарезал своих бабушек и дедушек.

Также известны случаи убийств партнерш, совершенных экснаемцами ПИК "Вагнер" и "Редут", а также преступления с применением ножей, поджогов и пыток. Во многих случаях нападавшие ранее уже имели судимости за насильственные преступления, но были уволены или помилованы для участия в войне.

Отдельные трагедии произошли непосредственно в зоне боевых действий и на оккупированных территориях. Речь идет об убийстве женщины в Курской области при попытке изнасилования, изнасилования и убийстве 9-летней девочки вблизи Донецка, а также убийство 92-летней пенсионерки в оккупированной Кременной.

Правозащитники и эксперты отмечают, что массовое возвращение людей с боевым опытом, психологическими травмами и безнаказанностью создает серьезную угрозу для гражданского населения России. В то же время, официальная статистика таких преступлений часто умалчивается или не акцентирует внимание на военном статусе нападающих.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском Иркутске участник войны против Украины взял женщину в заложники и убил ее, однако большинство крупных российских медиа сознательно скрыли факт его военного прошлого. Об этом сообщил руководитель благотворительного фонда "Оберег", помогающий женщинам, пострадавшим от насилия, Александр Соболев.