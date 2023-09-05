Германия увеличит производство оружия, которое сбивает почти 100% российских ракет

Немецкий производитель оружия Diehl Defense планирует в разы нарастить производство своей системы противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы в срок выполнить в се заказы, которые также стремительно увеличиваются из-за войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главный программный директор компаний Харальд Бушек, сообщает "Reuters".

Система противовоздушной обороны IRIS-T. Фото: из открытых источников

В 2025 году частная компания планирует изготовить как минимум восемь систем, а в этом году – от трех до четырех, сообщил Харальд Бушек журналистам на северогерманской авиабазе Тодендорф.

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Только в этом году производство ракет вырастет минимум в 3 раза. А в 2024-м году увеличится еще вдвое, при этом к 2024 году ожидается выпуск примерно от 400 до 500 ракет.

Берлин уже поставил Украине два комплекса IRIS-T, где они в основном используются для защиты Киева от вражеских ракетных атак.

Бушек сообщил, что украинские защитники сбили более 110 целей, большинство из которых были крылатыми ракетами, такими как "Калибр", с вероятностью поражения почти 100%.

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