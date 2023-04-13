Германия ответила на запрос Польши об отправке истребителей в Украину

Польша планирует предоставить больше истребителей МиГ-29 для Украины, однако для этого требуется согласие Германии. Поэтому польское правительство отправило официальный запрос в Бундестаг. Теперь в Германии ответили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Spiegel.



Истребитель Миг-29. Фото из открытых источников

После официального письма от Польши по поводу возможной отправки истребителей МиГ-29 Украине, министр обороны Германии пообещал быстро ответить.

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"Есть обязательство, что ответ будет направлен нашим польским партнерам позже сегодня", – сказал Борис Писториус.

Как сообщают немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги, Бундестаг согласился предоставить разрешение на реэкспорт самолетов. Таким образом, Польша может отправить самолеты, которые получила от Германии в Украину.

Напомним, что согласно правилам реэкспорта страна, получившая оружие от другого государства, должна подать соответствующий запрос на разрешение передачи этого оружия третьей стороне. Польша получила истребители МиГ-29 от Германии в 2002 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария готовится передать истребители МиГ-29 для Украины, однако называет свои условия. Балканская страна ожидает, что самолеты, которые она предоставит Украине, будут заменены на современные истребители странами Запада. Болгария также намерена передать самолеты не на бесплатной основе.

Также "Комментарии" писали, что россияне могли повредить истребители , которые Словакия передала Украине. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявляет, что к оказавшимся неисправными деталям имели доступ только российские специалисты.