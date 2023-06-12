Германия отреагировала на информацию об уничтоженных танках Leopard 2

Министерство обороны Германии прокомментировало ситуацию с уничтоженными танками Leopard 2 и указало, что не располагают собственной информацией о ситуации с этой военной техникой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Tagesschau.



Немецкий танк Leopard 2 в Украине. Фото из открытых источников

Представитель немецкого Министерства обороны отреагировал на информацию об уничтоженных танках Leopard 2 на войне в Украине.

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"По данным Минобороны, у федерального правительства нет собственной информации о танках "Леопард", которые могли быть уничтожены в Украине", — сообщает немецкое издание слова представителя Минобороны Германии.

В Министерстве обороны Германии также указали, что еще не решили, будут ли заменять уничтоженные танки Leopard 2 в Украине на новые, или отправят какую-нибудь другую военную технику взамен.

Россия сообщила, что в ходе боевых действий военные РФ уничтожили семь немецких танков Leopard 2, которые Украина получила от западных союзников. Представители РФ часто сообщают об уничтожении западной техники, однако предоставляют такую информацию без доказательств.

Напомним, что заместитель МИД Украины Андрей Мельник обратился в Бундесвер с просьбой предоставить больше танков Leopard 2. Сейчас Германия отправила 18 единиц этой военной техники, однако на складах присутствует еще более 300 танков Leopard 2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский военный, бежавший в Литву рассказал о состоянии армии РФ.

Также "Комментарии" писали об аналитиках Oryx, специализирующихся на потерях техники на войне на базе открытых источников. Таким образом эксперты указали, сколько Украина потеряла американских БМП Bradley от общего количества, которые предоставили Соединенные Штаты.