logo

BTC/USD

16851.27

ETH/USD

1222.62

LTC/USD

65.80

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Германия отправляет в Украину специальные автомобили MAN HX 8x8. Они настоящие гиганты
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия отправляет в Украину специальные автомобили MAN HX 8x8. Они настоящие гиганты

Немецкое правительство согласовало отправить в Украину огромные военные грузовики MAN HX 8×8. Эти авто могут применяться для выполнения различных задач в условиях войны.

сегодня, 23:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Компания Rheinmetall объявила, что отправляет в Украину специализированные автомобили HX 8x8 по поручению правительства Германии. Эти огромные машины высотой более 3 метров и весом почти 30 тонн будут разным образом помогать украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Милитарный".

Германия отправляет в Украину специальные автомобили MAN HX 8x8. Они настоящие гиганты

Немецкие военные автомобили MAN HX 8x8. Фото из открытых источников

Украина все еще ждет от Германии решения об отправке современных танков Leopard, о том еще неизвестно, будет ли такое решение принято. В настоящее время союзник Украины согласился передать специальные грузовики MAN HX 8×8. Известно, что Украина получит таких машин 26 единиц.

Грузовики MAN HX 8x8 являются одними из наиболее используемых автомобилей для военной поддержки, во всем мире ими пользуются более 15000 единиц. Это универсальные машины, обладающие высокой мобильностью и прочностью, а модульная конструкция дает возможность MAN HX 8×8 использовать для многих различных задач.

Что касается модели HX 8x8, то она была создана для военно-инженерных операций и поддержки подразделений по борьбе со стихийными бедствиями. Основным элементом грузовика является более 14-метровая рука, вращающаяся на 360 градусов, на которую можно установить различные инструменты, например, крюк или специальную фрезу. Рука также сможет поднять груз 7,5 тонн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Германия не хочет отправлять в Украину тяжелое вооружение , прежде всего БМП Puma.

Также "Комментарии" писали о генерале армии США в отставке, пояснившем, почему Украина не может выиграть войну , если будет обороняться.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-peredaye-ukrayini-vantazhivky-man-hx-8x8/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!