Германия хочет заменить переданное Украине оружие: на что может рассчитывать Киев

Германия планирует приобрести до 28 самоходных артиллерийских установок для того, чтобы заменить оружие, которое передали Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Германия планирует закупить десятки гаубиц для замены переданного Украине оружия. Фото: Getty Images

Как отмечает издание, немецкое правительство хотело обратиться в парламент с просьбой о замене переданных Украине 14 гаубиц только летом, но министр обороны Борис Писториус принял решение изменить планы из-за участившейся критики, что пополнение запасов техники происходит слишком медленно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В Reuters ознакомились с проектом бюджета, в котором содержатся планы закупить не менее 10 гаубиц немецкого производителя оружия Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на сумму около 180 миллионов евро. Это должно произойти уже в ближайшее время. Также Берлин хочет приобрести еще 18 САУ для Украины.

В издании добавляют, что речь идет о гаубицах Panzerhaubitze 2000, которые уже хорошо себя зарекомендовали в боях против российских оккупантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему скорого мира в Украине ждать не стоит.

Также издание "Комментарии" сообщало – когда российские элиты могут сместить Путина – может ли на это повлиять ордер на арест МУС. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально разобрались в ситуации.

Ранее "Комментарии" писали – почему народы РФ идут на убой за путинские амбиции – что стало или станет переломным моментом в войне. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.



