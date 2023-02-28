Генштаб: ВСУ за сутки отбили более 60 атак оккупантов на пяти направлениях

За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 60 атак противника на пяти направлениях. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

"Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях", — говорится в отчете.

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В то же время, как отметили в Генштабе, противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Самые ожесточенные бои по состоянию на утро 28 февраля идут на Донбассе. В то же время продолжаются обстрелы юга. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили три артустановки и два "Града", из которых российские оккупанты обстреливали Херсонскую область.

С тем авиация ВСУ вчера нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. а подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления, поразили один район сосредоточения живой силы противника и позицию противовоздушной обороны.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Путин порассуждал о возможном распаде нынешней РФ в интервью государственному пропагандистскому телеканалу "Россия-1". По логике Путина, это станет возможно, если страна-агрессор проиграет в этой войне и будет разделена. Он также в очередной раз побряцал ядерным оружием. В свою очередь, директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Украина должна нанести удар по Путину и его высокомерию. О чем говорят данные заявления? Какие видятся наиболее реальные варианты развития событий в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



