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Генштаб: ВСУ за сутки отбили более 60 атак оккупантов на пяти направлениях

В то же время, противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 60 атак противника на пяти направлениях. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Генштаб: ВСУ за сутки отбили более 60 атак оккупантов на пяти направлениях

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

"Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях", — говорится в отчете.


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В то же время, как отметили в Генштабе, противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Самые ожесточенные бои по состоянию на утро 28 февраля идут на Донбассе. В то же время продолжаются обстрелы юга. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили три артустановки и два "Града", из которых российские оккупанты обстреливали Херсонскую область.

С тем авиация ВСУ вчера нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. а подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления, поразили один район сосредоточения живой силы противника и позицию противовоздушной обороны.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Путин порассуждал о возможном распаде нынешней РФ в интервью государственному пропагандистскому телеканалу "Россия-1". По логике Путина, это станет возможно, если страна-агрессор проиграет в этой войне и будет разделена. Он также в очередной раз побряцал ядерным оружием. В свою очередь, директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Украина должна нанести удар по Путину и его высокомерию. О чем говорят данные заявления? Какие видятся наиболее реальные варианты развития событий в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0kQHvtyjbQjUHxBu3jTjtkbRmfLkLgQufFxZTq1Y7agYAXi6SCRtHPQuR3SbsWBmPl
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