Недавно появилась информация о том, что российские оккупанты сейчас планируют новые провокации на Запорожской АЭС. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, вооруженные силы Российской Федерации готовят операцию, которая должна пройти под так называемым "ложным флагом".

Россия намерена создать новую провокацию на ЗАЭС

В заявлении Генштаба говорится, что Россия использует ЗАЭС как средство шантажа, представляющего угрозу не только для Украины, но и для всего мира.

"Россия — единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к границе сознательной радиационной катастрофы", — утверждают в ведомстве.

За последние недели, как отмечает Генштаб, Российская Федерация не раз пыталась переложить на Украину ответственность за атаки беспилотниками на объекты ЗАЭС. Эти действия являются частью более широкой стратегии Кремля, направленной на поддержание напряженности и неопределенности в регионе.

В ответ на эти провокации представители украинского Генштаба подчеркивают устойчивую позицию Украины по безопасности ядерных объектов.

"Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции", — говорится в сообщении

Безопасность атомной станции остается под угрозой из-за присутствия российских военных, которые продолжают удерживать свою технику и осуществлять оперативные действия с территории станции.

Напомним, что министерство энергетики Украины тесно сотрудничает с американской компанией Westinghouse по двум проектам. Согласно им, на Хмельницкой атомной электростанции достроят еще четыре реактора. Таким образом, Хмельницкая АЭС станет самой мощной в Европе, даже больше, чем Запорожская атомная электростанция. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.