В Украине будет построена самая мощная АЭС в Европе: где будет находиться атомная станция

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Slava Kot
Министерство энергетики Украины ведет тесное сотрудничество с американской компанией Westinghouse по двум проектам. Согласно им, на Хмельницкой атомной электростанции достроят еще четыре реактора. Таким образом Хмельницкая АЭС станет самой мощной в Европе, даже больше, чем Запорожская атомная электростанция. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
Хмельницкая АЭС. Фото из открытых источников
Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что на Хмельницкой АЭС строительство третьего и четвертого энергоблоков планировалось уже давно. Однако после оккупации и захвата россиянами Запорожской АЭС эта потребность еще больше возросла, чтобы компенсировать потерянные мощности.
Новые реакторы будет строить американская компанией Westinghouse. Строительство третьего и четвертого энергоблоков будет осуществлено по технологии ВВЭР-1000. Кроме того, ожидается еще построение 2-х реакторов типа АР1000. Это современная технология, еще не используемая в Украине и Европе.
По словам министра, строительство будет продолжаться несколько лет. По прогнозам, третий энергоблок построят через два с половиной года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин опять опозорился при старте строительства первой в Египте АЭС.
Также "Комментарии" писали, что в России на Ленинградской атомной электростанции произошла авария.
Обсуждения
Новости
Партия 5.10
31 января 2024, 13:22
Во первых, если когда-нибудь построят то не мощнее запорожской АЭС, а точно такая же станет, а во вторых, что с этого простым украинцам ? Но скорее всего это будет очередная ложь, грабеж и коррупция, у уродов украинцев иначеине бывает, даже война это доказала !