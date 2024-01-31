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В Украине будет построена самая мощная АЭС в Европе: где будет находиться атомная станция

Хмельницкая атомная станция после строительства новых реакторов станет самой мощной АЭС в Украине и Европе.

31 января 2024, 12:42
Автор:
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Slava Kot
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Министерство энергетики Украины ведет тесное сотрудничество с американской компанией Westinghouse по двум проектам. Согласно им, на Хмельницкой атомной электростанции достроят еще четыре реактора. Таким образом Хмельницкая АЭС станет самой мощной в Европе, даже больше, чем Запорожская атомная электростанция. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

В Украине будет построена самая мощная АЭС в Европе: где будет находиться атомная станция

Хмельницкая АЭС. Фото из открытых источников

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что на Хмельницкой АЭС строительство третьего и четвертого энергоблоков планировалось уже давно. Однако после оккупации и захвата россиянами Запорожской АЭС эта потребность еще больше возросла, чтобы компенсировать потерянные мощности.

"Мы понимаем, что вернем эту станцию обязательно, это вопрос времени. Другой вопрос – в каком состоянии мы ее вернем и сможем ли сразу ее запустить в работу", — рассказал Галущенко.

Новые реакторы будет строить американская компанией Westinghouse. Строительство третьего и четвертого энергоблоков будет осуществлено по технологии ВВЭР-1000. Кроме того, ожидается еще построение 2-х реакторов типа АР1000. Это современная технология, еще не используемая в Украине и Европе.

По словам министра, строительство будет продолжаться несколько лет. По прогнозам, третий энергоблок построят через два с половиной года.

"С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем Запорожская АЭС", — добавил Герман Галущенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин опять опозорился при старте строительства первой в Египте АЭС.

Также "Комментарии" писали, что в России на Ленинградской атомной электростанции произошла авария.



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Обсуждения

Партия 5.10

31 января 2024, 13:22

Во первых, если когда-нибудь построят то не мощнее запорожской АЭС, а точно такая же станет, а во вторых, что с этого простым украинцам ? Но скорее всего это будет очередная ложь, грабеж и коррупция, у уродов украинцев иначеине бывает, даже война это доказала !


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