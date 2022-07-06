Генштаб рассказал, что делает армия Беларуси на границе с Украиной

По сравнению с предыдущими днями ситуация на Волынском и Полесском направлениях не изменилась. Об этом говорится , 6 июля в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию (фото из открытых источников)

"Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Войска Беларуси проводят инженерные мероприятия и оборудуют позиции, проверяют пункты управления, ведут радиоэлектронную разведку.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры пытаются создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском направлении. Как сообщает Генштаб, на Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск. оккупанты наступали на направлении Довгенькое — Мазановка. Получили отпор наших воинов и с потерями отошли.

Также "Комментарии" сообщали о том, что перемещение военнообязанных скрывается за новым шагом Генштаба. Тема запретов на пересечение границ областей военнообязанными украинцами без соответствующего разрешения ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат) продолжает будоражить Украину. Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный днем 6 июля сообщил, что резонансное распоряжение о запрете выезда военнообязанных с территории, где они проживают, отменяется и отправляется на доработку.

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