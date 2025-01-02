Генштаб раскрыл подробности удара по Курщине: куда прилетели ракеты (ВИДЕО)

Генштаб ВСУ подтвердил удар по командному пункту российской армии в населенном пункте Марьино в Курской области России, о котором 2 января сообщал портал "Комментарии". При этом были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения. Генштаб отчитался, что удар был успешным, подробности не приводятся.

В Марьино на Курщине 2 января разрушен командный пункт российской армии. Фото: Astra

Ранее в сообщениях об ударе 2 января шла речь о населенном пункте Ивановское Рыльского районе. Как поясняют росСМИ, деревня Марьино входит в состав Ивановского.

"Данные огневые поражения в первую очередь наносятся, чтобы ослабить способность и желание Российской Федерации совершать террористические акты против украинского гражданского населения",- сказано в сообщении ГШ ВСУ.

Генштаб ВСУ не уточняет, какое вооружение применялось при ударе, и какие потери понесли оккупанты. Получивший украинское гражданство российский журналист Александр Невзоров утверждает, что ликвидировано значительное количество российских военных во время награждения личного состава медалями. По неподтвержденной пока информации, в доме культуры, куда прилетели ракеты, проходили мероприятия по награждению личного состава 810 бригады ВС РФ.

Портал "Комментарии" сообщал, что в результате атаки ВСУ 30 декабря 2024 года по военному объекту в городе Льгов Курской области РФ девять российских военных погибли на месте, еще 22 ранены. РосСМИ утверждают, что ВСУ использовали не менее шести крылатых ракет Storm Shadow.

Как писал портал "Комментарии", 21 декабря 2024 года журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ нанесли удар 10 ракетами по штабу российской 155-й бригады морской пехоты в городе Рыльск Курской области РФ. Враг понес значительные потери, пункт управления уничтожен.