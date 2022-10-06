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Генштаб предупреждает украинцев об опасности 7 октября: какая причина

День рождения у Путина 7 октября

сегодня, 19:41 comments1112
Автор:

Лиля Воробьева
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7 октября РФ может массово обстрелять украинские территории, ведь в этот день глава Кремля Владимир Путин отмечает свой день рождения. Генеральный штаб ВСУ предупреждает граждан нашей страны. Соответствующее обращение озвучил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Генштаб предупреждает украинцев об опасности 7 октября: какая причина

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Учитывая привязчивость нашего противника к сакральным датам, а мы помним, что в День Независимости противник совершал массированные удары, чтобы посеять панику. Не исключается, что противник будет такое делать и на день рождения своего вождя", — сообщил Громов.

В Генштабе сообщили, что, вероятно, Путин лично будет руководить обстрелами. Или это будет собственная инициатива военного руководства РФ, чтобы совершить такой символический "подарок" главе Кремля.

"Если это будет решение военных руководителей, то хотелось бы, чтобы они накосячили, и были кадровые решения. А для наших военных это будет обычный день. Они, видимо, будут пытаться предоставить противнику как можно больше возможностей побывать на концерте Кобзона", — подытожил. Громов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия опрокинула в Украину резервные подразделения. На Донецкое и Южнобужское направления на этой неделе РФ опрокинула резервные подразделения. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр. Чиновница заявила, что Россия в рамках мобилизации начала формировать территориальные соединения и части, которые могут быть введены на аннексированные украинские территории для поддержки оккупационного режима. По ее словам, у украинской разведки есть данные, что в течение недели увеличилось общее количество российской армии в Украине. В частности, их численность возросла до 127 батальонно-тактических групп.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SlZzQ5of_ek&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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