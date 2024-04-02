Генштаб на фронте усложняет дронщикам жизнь. Теряется время и эффективность

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Ткачик Олеся
Как отмечает Сергей Стерненко, на первый взгляд похоже, что решение Генштаба достаточно неплохо и состоит в том, чтобы нарастить штат дронщиков и свести их в более крупные подразделения. Однако, подчеркивает волонтер, есть нюансы, которые сразу не бросаются в глаза.
Сергей Стерненко
Как отметил Стерненко, проблема в том, что многие такие роты до сих пор недоукомплектованы. Однако, по его словам, даже на их базе создают батальоны.
Кроме того, по его информации, на должности комбатов иногда назначают людей, которые вовсе не имели отношения к этим ротам. Уже работающие команды, говорит волонтер, в лучшем случае получают нового не мешающего командира. В худшем же, добавляет Стерненко, у них появляется командир, не имеющий никакого представления о работе БПЛА.
При этом, подчеркивает волонтер, Генштабу еще с прошлого года предлагали вместо укрупнения рот ударных беспилотных авиационных комплексов пойти по пути легализации уже существующих подразделений в батальонах. Простыми словами говорит Стерненко, просто дать тем же FPV-шникам штатку взводов БПАК под работу с дронами в родных батальонах. То есть, добавляет волонтер, они и дальше могли бы продолжать выполнять задачи в интересах своих батальонов, при этом имели бы нормальное кадровое и материальное обеспечение. Однако высшее командование такие штатные росписи предоставило только отдельным существующим батальонам, но глобально пошло другим путем — создало отдельные батальоны БПАК.
При этом он признает, что отдельные батальоны БПАК действительно необходимы для выполнения специальных и отдельных оперативных задач. И прежде всего, по его словам, нужно взводы БПАК, чтобы свою пехоту могли поддержать свои FPV-эшники. Или отразить штурм врага на небольшом участке, где он наступает.
По его словам, жаль, что высшее командование пошло на этот шаг, ведь таким образом теряется время, которого сейчас совсем не хватает, и эффективность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине создают новый род войск , связанный с использованием дронов.
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