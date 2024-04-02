Генштаб на фронте усложняет дронщикам жизнь. Теряется время и эффективность

Как отмечает Сергей Стерненко, на первый взгляд похоже, что решение Генштаба достаточно неплохо и состоит в том, чтобы нарастить штат дронщиков и свести их в более крупные подразделения. Однако, подчеркивает волонтер, есть нюансы, которые сразу не бросаются в глаза.

Сергей Стерненко

Как отметил Стерненко, проблема в том, что многие такие роты до сих пор недоукомплектованы. Однако, по его словам, даже на их базе создают батальоны.

"Это довольно странно, ведь когда у тебя нет структуры более низкого уровня, формировать на ее базе большую — обречь себя на провал",

– подчеркнул Стерненко.

Кроме того, по его информации, на должности комбатов иногда назначают людей, которые вовсе не имели отношения к этим ротам. Уже работающие команды, говорит волонтер, в лучшем случае получают нового не мешающего командира. В худшем же, добавляет Стерненко, у них появляется командир, не имеющий никакого представления о работе БПЛА.

При этом, подчеркивает волонтер, Генштабу еще с прошлого года предлагали вместо укрупнения рот ударных беспилотных авиационных комплексов пойти по пути легализации уже существующих подразделений в батальонах. Простыми словами говорит Стерненко, просто дать тем же FPV-шникам штатку взводов БПАК под работу с дронами в родных батальонах. То есть, добавляет волонтер, они и дальше могли бы продолжать выполнять задачи в интересах своих батальонов, при этом имели бы нормальное кадровое и материальное обеспечение. Однако высшее командование такие штатные росписи предоставило только отдельным существующим батальонам, но глобально пошло другим путем — создало отдельные батальоны БПАК.

Это усложнит привлечение FPV-расчетов к выполнению задач на небольших участках фронта, где стоят механизированные батальоны. Прикомандирование проблемы не решит, прибавит потребности во времени на слаживание и наладку работы, а здесь есть своя специфика"

, – подчеркнул Стерненко.

При этом он признает, что отдельные батальоны БПАК действительно необходимы для выполнения специальных и отдельных оперативных задач. И прежде всего, по его словам, нужно взводы БПАК, чтобы свою пехоту могли поддержать свои FPV-эшники. Или отразить штурм врага на небольшом участке, где он наступает.

"Повальное укрупнение подразделений скорее мешает эффективной работе, чем даст положительные результаты"

, – отметил Стерненко.

По его словам, жаль, что высшее командование пошло на этот шаг, ведь таким образом теряется время, которого сейчас совсем не хватает, и эффективность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине создают новый род войск , связанный с использованием дронов.