logo

BTC/USD

51563.95

ETH/USD

2741.43

LTC/USD

69.40

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Генсек НАТО заявил о большой победе Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Генсек НАТО заявил о большой победе Украины

Йенс Столтенберг прокомментировал уничтожение очередного российского корабля в Черном море украинскими силами.

сегодня, 15:03
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на уничтожение российского корабля "Цезарь Куников" в Черном море украинскими силами и назвал это "большой победой". Украина уже не в первый раз уничтожает корабли Черноморского флота РФ.

Генсек НАТО заявил о большой победе Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина продолжает наносить большие потери России в Черном море, а ликвидацию российского корабля "Цезарь Куников" вблизи Крыма глава НАТО назвал "большим достижением".

"Украинцы смогли нанести большие потери российскому Черноморскому флоту. И это большое достижение, большая победа украинцев", — сказал Йенс Столтенберг.

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" был затоплен утром 14 февраля. В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение российского корабля морскими дронами, указав, что в операции были вовлечены Вооруженные силы и подразделения Главного управления разведки Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на брифинге в Москве спикера Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию об уничтожении российского корабля "Цезарь Куников". Песков избежал прямого ответа, отметив, что не комментирует войну в Украине и переадресовал вопрос Минобороны РФ. Подобная реакция Кремля стала типичной при уничтожении российских самолетов, кораблей и другой военной техники.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отказались отвечать на скандал в России, связанный с продажей российской военной техники в "недружественные" к РФ страны. Впоследствии эти страны передали российскую военную технику, в том числе вертолеты и самолеты Украине для войны против России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/en/ukraine-updates-kyiv-says-russian-warship-destroyed/live-68251728
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости