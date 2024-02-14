Генсек НАТО заявил о большой победе Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на уничтожение российского корабля "Цезарь Куников" в Черном море украинскими силами и назвал это "большой победой". Украина уже не в первый раз уничтожает корабли Черноморского флота РФ.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина продолжает наносить большие потери России в Черном море, а ликвидацию российского корабля "Цезарь Куников" вблизи Крыма глава НАТО назвал "большим достижением".

"Украинцы смогли нанести большие потери российскому Черноморскому флоту. И это большое достижение, большая победа украинцев", — сказал Йенс Столтенберг.

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" был затоплен утром 14 февраля. В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение российского корабля морскими дронами, указав, что в операции были вовлечены Вооруженные силы и подразделения Главного управления разведки Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на брифинге в Москве спикера Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию об уничтожении российского корабля "Цезарь Куников". Песков избежал прямого ответа, отметив, что не комментирует войну в Украине и переадресовал вопрос Минобороны РФ. Подобная реакция Кремля стала типичной при уничтожении российских самолетов, кораблей и другой военной техники.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отказались отвечать на скандал в России, связанный с продажей российской военной техники в "недружественные" к РФ страны. Впоследствии эти страны передали российскую военную технику, в том числе вертолеты и самолеты Украине для войны против России.