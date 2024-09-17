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Генсек НАТО назвал самый большой риск в войне в Украине

Генсек НАТО Столтенберг назвал победу Путина в войне в Украине наибольшим риском

сегодня, 08:40
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Автор:
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Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность снять ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по России. По словам Столтенберга, несмотря на все риски применения такого оружия, самая большая опасность для Европы в войне – это победа Путина.

Генсек НАТО назвал самый большой риск в войне в Украине

Йенс Столтенберг. Фото: Ю. Стацявичюс / LRT

Йенс Столтенберг в интервью британской радиостанции LBC оценил возможность дать разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь России. Генсек НАТО считает, что каждая страна должна самостоятельно принимать решения разрешать ли Украине бить по России.

"Данные решения должны принимать отдельные союзники, но важно, чтобы мы тесно консультировались по этим вопросам", — сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО положительно отозвался на дискуссии по снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для Украины. По словам Столтенберга, несмотря на заявления о существующих рисках и увеличении эскалации из-за дальнобойного оружия, наибольшей опасностью станет победа России в войне против Украины.

"У нас полномасштабная война в Европе, развязанная Москвой. В этой войне нет вариантов без риска. Но я по-прежнему считаю, что наибольшим риском для нас будет победа Путина в Украине", — подчеркнул Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за недостаточной помощи от стран Запада Украина теряет обороноспособность и возможность проводить наступательные операции.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский рассказал, получила ли Украина разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. По его словам, Украина планирует использовать его исключительно для ударов по военным объектам.



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