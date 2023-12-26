Генерал США отреагировал на уничтожение "Новочеркасска": призвал предоставить Украине больше оружия

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес прокомментировал удачную работу украинских сил, уничтоживших российский корабль "Новочеркасск" в Феодосии. По словам американского генерала, Украина могла бы реализовать еще больше удачных операций, если бы имела больше западного оружия.



Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников

Генерал США Бен Ходжес в социальной сети X заявил, что с большим количеством дальнобойных ракет Украина имела бы значительное преимущество над российским флотом, могла бы уничтожать больше стратегических целей и лучше защищать гражданских лиц.

"Представьте, если бы в Украине была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP? Крым был бы несостоятельной базой для России... ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков беспилотников против невинных мирных жителей, ни логистического центра для поддержки российской обороны на юге Украины... ни Керченского моста", — пишет Бен Ходжес.

Напомним, что в Воздушных силах сообщили об уничтожении российского корабля "Новочеркасск" в Крыму. Впоследствии в сети появились фотографии и видео взрывов во время атаки, а также последствия ударов, подтверждающих мощь украинских действий. По словам спикера ВС Юрия Игната после таких взрывов целостность российского корабля маловероятна.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российского корабля "Новочеркасск" и заявил об отсутствии спокойного места для оккупантов во время войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что генерал Бен Ходжес назвал виновных в неудачном контрнаступлении Украины.