logo

BTC/USD

37090.26

ETH/USD

2012.05

LTC/USD

68.27

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Генерал США назвал ключевой элемент, которого не хватило для контрнаступления ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Генерал США назвал ключевой элемент, которого не хватило для контрнаступления ВСУ

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Логан Джонс прокомментировал ситуацию, которая сложилась на фронте

сегодня, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Контрнаступлению ВСУ не хватило одного ключевого элемента – воздушной силы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Радио Свобода высказал бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Логан Джонс.

Генерал США назвал ключевой элемент, которого не хватило для контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

"Россияне имели достаточно времени, чтобы заминировать районы, где, по их мнению, будут продвигаться украинские Сухопутные войска. И это привело к тому, что все замедлилось. Ясно одно: амбиции Путина захватить целую Украину не осуществятся", — отметил американский военный.


Джонс отметил, что сейчас не видит окончательного преимущества ни одной из сторон на поле боя, однако амбиции Украины и РФ не изменились. Он считает, что война должна закончиться победой Украины и поражением страны-агрессора.

"Если этого не произойдет, то автократы мира почувствуют силу. И возможно, что президент Китая переосмыслит свою позицию в отношении Тайваня. Если Путина снова примут в "семью национальных лидеров" и он сможет ездить на международные встречи, будто ничего не произошло, я думаю, что это будет худший результат", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос поддержки Украины западными союзниками в последнее время активизировался. В США до сих пор не приняты новые меры по оказанию такой помощи из-за разногласий в Конгрессе. При этом, как отмечает издание Newsweek, американские власти, похоже, боятся поражения России в этой войне – потому дозируют помощь Украине. Аналогичную политику исповедуют, судя по всему, европейцы, где в последнее время набирают силу партии, ратующие за мирные переговоры между Киевом и Москвой. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Альянс будет поддерживать Украину как можно дольше, чтобы Киев получил лучшие условия для мирных переговоров. На фоне явной нерешительности Запада, россияне успели окопаться, сдержать натиск украинского наступления, а теперь сами идут вперед, особенно в районах Авдеевки и Купянска. Портал "Комментарии" обратился к экспертам, которые охарактеризовали происходящее на военном и дипломатическом фронте российско-украинской войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/heneral-u-vidstavtsi-dzheyms-l-dzhons-zakhid-nadannya-ukrayini-zbroyi-viyna-proty-rf/32701805.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!