Генерал США назвал ключевой элемент, которого не хватило для контрнаступления ВСУ

Контрнаступлению ВСУ не хватило одного ключевого элемента – воздушной силы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Радио Свобода высказал бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Логан Джонс.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

"Россияне имели достаточно времени, чтобы заминировать районы, где, по их мнению, будут продвигаться украинские Сухопутные войска. И это привело к тому, что все замедлилось. Ясно одно: амбиции Путина захватить целую Украину не осуществятся", — отметил американский военный.

Джонс отметил, что сейчас не видит окончательного преимущества ни одной из сторон на поле боя, однако амбиции Украины и РФ не изменились. Он считает, что война должна закончиться победой Украины и поражением страны-агрессора.

"Если этого не произойдет, то автократы мира почувствуют силу. И возможно, что президент Китая переосмыслит свою позицию в отношении Тайваня. Если Путина снова примут в "семью национальных лидеров" и он сможет ездить на международные встречи, будто ничего не произошло, я думаю, что это будет худший результат", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос поддержки Украины западными союзниками в последнее время активизировался. В США до сих пор не приняты новые меры по оказанию такой помощи из-за разногласий в Конгрессе. При этом, как отмечает издание Newsweek, американские власти, похоже, боятся поражения России в этой войне – потому дозируют помощь Украине. Аналогичную политику исповедуют, судя по всему, европейцы, где в последнее время набирают силу партии, ратующие за мирные переговоры между Киевом и Москвой. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Альянс будет поддерживать Украину как можно дольше, чтобы Киев получил лучшие условия для мирных переговоров. На фоне явной нерешительности Запада, россияне успели окопаться, сдержать натиск украинского наступления, а теперь сами идут вперед, особенно в районах Авдеевки и Купянска. Портал "Комментарии" обратился к экспертам, которые охарактеризовали происходящее на военном и дипломатическом фронте российско-украинской войны.



