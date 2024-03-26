Генерал рассказал, зачем РФ создает две армии. Какие планы у врага

Как сообщил Сергей Кривонос, планы страны-агрессора по созданию еще двух армий представляют серьезную угрозу, при этом не обязательно для Украины.

Сергей Кривонос

По мнению генерала, Россия может разместить эти две новые армии, например у границ со странами Балтии. Именно в этом направлении страна-агрессор может начать войну или использовать своих военных для оказания психологического давления на страны, являющиеся членами НАТО.

Что касается Украины и открытия оккупантами еще одного фронта, то Кривонос считает, что пока маловероятно выглядит возможность того, что захватчики снова смогут зайти на территорию Сумской области. Впрочем, добавляет эксперт, ситуация по такой возможности может измениться через некоторое время.

Кривонос подчеркнул, что оккупанты имеют возможность оперативно перемещать свои войска в разных направлениях.

"Когда оккупантам нужно будет отвлечь внимание и распылить силы между Востоком и Севером, то они могут попытаться снова зайти на территорию Сумской области"

, – заявил Кривонос.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил , что в РФ уже к концу года планируют существенно увеличить численность своей армии. Он добавил, что такие действия необходимы для того, чтобы противодействовать угрозам, которые могут произойти в будущем.

Кроме того, ветеран АТО Евгений Дикий обратил внимание на то, что страна-агрессор намерена мобилизовать 300 тыс. военных. По его словам, именно поэтому уже в августе Российская Федерация может попытаться организовать наступление на Сумы, Киев и Харьков. По его словам, если Украина срочно не решит проблему с мобилизацией, то просто некому будет отбивать это новое нашествие оккупационных войск.