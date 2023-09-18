Генерал рассказал, сколько военных защищали Юг в начале войны РФ против Украины

Как только началась полномасштабная война РФ на Украине, в группировке "Юг" насчитывалось 1,5 тысяч военных, стоявших на защите страны на южных рубежах. Их численность была недостаточной даже для того, чтобы вести стабилизационную операцию. Об этом, отвечая на вопрос "Украинской правды", подчеркнул генерал-майор Андрей Соколов, который до этого и до начала полномасштабной российской войны возглавлял управление войск "Юг".

Андрей Соколов (фото из открытых источников)

"Группировка "Юг" была основана на ротационной основе. То есть, одни люди приходили, потом они заменялись другими людьми. Если брать общую численность боевых общевойсковых подразделений, на момент вторжения было около 1,5 тысячи человек", — сообщил Соколов.



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Как утверждает украинский генерал, в составе 59-й бригады насчитывалось около 1300 человек личного состава. Состав бригады вышел из зоны ООС в конце года и находился на восстановлении боеспособности. Когда военных уже назначен в состав управления, процесс восстановления еще не был завершен.



"Они были перемещены в Олешковские пески на полигон. Укомплектованность этой бригады была где-то до 60%. Артиллерия имела неполный состав, потому что два дивизиона находились на учебе в "Девочках", группа инженерного обеспечения — это саперы — также находилась на учебе в Кам' янце-Подольскому", — объяснял генерал.



Еще Андрей Соколов рассказал, что в 137-м батальоне морских пехотинцев, укомплектованном только на половину потребности, насчитывалось почти 250 человек. Часть из этого количества — военные срочные службы, которые занимались стабилизационными действиями на границе у Крыма.



"Что такое стабилизационные действия? Они были растянуты где-то на участке до 200 километров наблюдательными постами вдоль всей границы и наблюдали за действиями противника, чтобы не было какого-либо незаконного пересечения. И лишь небольшая часть — это где-то один взвод (15) -45 человек — находилась в опорном пункте непосредственно перед мостом Чонгар. Где-то еще до взвода находилось возле КПВВ "Каланчак", там тоже был опорный пункт. Кто встречал в первый день противника", — рассказал генерал-майор.



Отвечая журналистам, почему на южных рубежах находилось мало украинских военнослужащих, Соколов рассказал, что такого количества военных мало даже для того, чтобы вести стабилизационную операцию.



"Во время обострения предполагалось иметь две бригады: одна на Херсонском направлении должна была выполнять задачи, вести стабилизационные действия, одна — на Мелитопольском. И один батальон, который как передовое подразделение стоял прямо на границе", — ответил украинский генерал.



Как сказал командующий, даже перечисленных бригад у него не было. Генерал располагал только одной бригадой. К тому же на Мелитопольском направлении не было размещено никаких сил. Соколов послал туда танковую роту из своего резерва, чтобы слегка прикрыть важное направление.



"Я их отправил туда в район где-то за неделю до вторжения, понимая, что это направление вообще никем не прикрыто", — подытожил генерал-майор.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военная рассказала, как выходили из Мариуполя и попали в плен.

