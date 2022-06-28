Генерал рассказал, откуда Беларусь может начать нападение на Украину

Представители России сегодня "активно обрабатывают" окружение Лукашенко для того, чтобы было реальным их непосредственное участие в войне против нашей страны. Еще Россия держит в режиме жесткого контроля настроения в армии Белоруссии. Об этом подчеркнул генерал, бывший заместитель главы СНБО Сергей Кривонос, отвечая на вопросы журналиста РБК-Украина.

Россия может использовать территорию Беларуси в качестве своего повторного вторжения (фото из открытых источников)

Бывший военный выдвигает собственную версию, что армия Лукашенко может сама начать наступление, выбрав два направления.

"Россияне сейчас усиленно обрабатывают политическое руководство этой страны. Плюс они достаточно жестко контролируют настроения в белорусской армии. Они там сейчас имеют практически в каждом подразделении своих офицеров-кураторов, четко отслеживающих настроения", — подчеркнул Кривонос.

Генерал добавил, что именно на Волынском и Ровенском направлениях белорусы это смогут начать сами, задействовав те подразделения и части, которые у них есть. Однако здесь есть проблема, ведь многие военнослужащие белорусской армии не желают быть участниками этого военного вторжения.

Также украинский генерал обнародовал еще одно свое мнение. Даже если от главы Беларуси будет дана команда начать наступление, то большое количество военнослужащих Беларуси будут сразу сдаваться в плен, как только осуществят пересечение белорусско-украинской границы.

Еще, как утверждает Кривонос, представители России осуществляют активные дополнительные пропагандистские действия, чтобы обелить свои намерения относительно нападения на украинскую территорию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского жестко ответили на ультиматумы РФ по завершению войны .

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