logo

BTC/USD

25857.69

ETH/USD

1737.65

LTC/USD

76.95

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Генерал рассказал, как оккупанты готовились к подрыву Каховской ГЭС
commentss НОВОСТИ Все новости

Генерал рассказал, как оккупанты готовились к подрыву Каховской ГЭС

Разведка Украины видела перемещение подразделений окупантов

сегодня, 17:43
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Россияне готовились взорвать Каховскую ГЭС. Украинские разведчики видели перемещение подразделений российской армии. Об этом заявил заместитель министра обороны, генерал Павлюк в интервью журналисту Андрею Цаплиенко.

Генерал рассказал, как оккупанты готовились к подрыву Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС (фото из открытых источников)

"Мы это не исключаем. Потому что через пять дней было принято соответствующее решение правительством России о недопущении проведения расследования соответствующих катастроф на водных препятствиях. Это очевидно была подготовка, прикрытие собственной спины. Наша разведка видела перемещение определенных подразделений, но противодействовать там было невозможно, поскольку эта станция находилась полностью под контролем россиян. Противодействовать даже вероятному подрыву мы не могли. У нас было нечем”, — сообщил генерал Павлюк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Боррель назвал цели Путина в Украине, от которых он никогда не откажется. Российский президент по-прежнему верит в то, что ему по силам достичь в Украине те цели, которые он поставил себе еще перед полномасштабным вторжением российских войск в Украину. На сегодняшний день диктатор не готов от них отказываться. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет "Onda Cero".

Главный дипломат ЕС заявил, что ему неизвестно, есть ли негласный диалог между Киевом и Москвой. Однако европейские лидеры, говорившие с Путиным, заявляют, что он не откажется от войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, сколько людей погибли и пропали без вести, в результате подрыва Каховской ГЭС. Об этом Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в эфире национального телемарафона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ato/bulo-priynyate-rishennya-uryadom-rosiyi-general-rozpoviv-yak-okupanti-gotuvalisya-do-pidrivu-kahovskoyi-ges-2348593.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!