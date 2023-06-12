Генерал рассказал, как оккупанты готовились к подрыву Каховской ГЭС

Россияне готовились взорвать Каховскую ГЭС. Украинские разведчики видели перемещение подразделений российской армии. Об этом заявил заместитель министра обороны, генерал Павлюк в интервью журналисту Андрею Цаплиенко.

Подрыв Каховской ГЭС (фото из открытых источников)

"Мы это не исключаем. Потому что через пять дней было принято соответствующее решение правительством России о недопущении проведения расследования соответствующих катастроф на водных препятствиях. Это очевидно была подготовка, прикрытие собственной спины. Наша разведка видела перемещение определенных подразделений, но противодействовать там было невозможно, поскольку эта станция находилась полностью под контролем россиян. Противодействовать даже вероятному подрыву мы не могли. У нас было нечем”, — сообщил генерал Павлюк.

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Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Боррель назвал цели Путина в Украине, от которых он никогда не откажется. Российский президент по-прежнему верит в то, что ему по силам достичь в Украине те цели, которые он поставил себе еще перед полномасштабным вторжением российских войск в Украину. На сегодняшний день диктатор не готов от них отказываться. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет "Onda Cero".

Главный дипломат ЕС заявил, что ему неизвестно, есть ли негласный диалог между Киевом и Москвой. Однако европейские лидеры, говорившие с Путиным, заявляют, что он не откажется от войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, сколько людей погибли и пропали без вести, в результате подрыва Каховской ГЭС. Об этом Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в эфире национального телемарафона.



