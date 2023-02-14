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Генерал прогнозирует, чем закончится война в Украине

Американский генерал Дэвид Петреус считает, что война закончится мирными переговорами, поэтому настаивает на увеличении военной помощи для Украины.

сегодня, 19:55
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Автор:

Slava Kot

Один из опытнейших генералов США Дэвид Петреус, служивший в армии более 37 лет и участвовавший в операциях в Ираке и Афганистане, оценил состояние российской армии и ее шансы оккупировать Украину. Петреус также рассказал, что, по его мнению, может ускорить конец войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью американского генерала для немецкого портала RND.

Генерал прогнозирует, чем закончится война в Украине

Генерал США Дэвид Петреус. Фото из открытых источников

Генерал Дэвид Петреус признал, что россияне "оказались даже более некомпетентными, чем многие ожидали". По его мнению, российской армии не хватает должной подготовки, в том числе тактического и модернизированного вооружения, а ее стратегия и командование имеют серьезные недостатки. Кроме того, во время боевых действий армия "совершает много ошибок".


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"Они полностью недооценили возможности украинских военных, решительность атакованных и поддержку Киева со стороны США, других стран НАТО и западных партнеров", – утверждает Петреус.

Во время интервью американского генерала спросили, как, по его мнению, закончится война в Украине.

"Я думаю, что война наконец закончится путем переговоров. Это произойдет тогда, когда руководство России поймет, что, с одной стороны, войну в Украине нельзя вести, а с другой — ее просто невыгодно вести. К сожалению, я не могу предсказать, когда эти условия возникнут", – говорит Дэвид Петреус.

Военный добавил, что санкции против России необходимо ужесточить. Благодаря этому война имеет шанс поскорее закончиться.

"Мы в США и Западе должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину и ускорить тот день, когда Владимир Путин поймет, что эта война не может продолжаться на украинской земле и что вести ее невыгодно", — говорит американский генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал рассказал о рецепте скорой победы для Украины.

Также "Комментарии" писали о генерале, объясняющем, что будут делать россияне перед новым наступлением.



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Источник: https://www.rnd.de/politik/ex-cia-chef-david-petraeus-warnt-in-interview-vor-putin-UOCU4SL5G5H5DHALYCJZPGTPZQ.html
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