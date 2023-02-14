Генерал прогнозирует, чем закончится война в Украине

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Slava Kot
Один из опытнейших генералов США Дэвид Петреус, служивший в армии более 37 лет и участвовавший в операциях в Ираке и Афганистане, оценил состояние российской армии и ее шансы оккупировать Украину. Петреус также рассказал, что, по его мнению, может ускорить конец войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью американского генерала для немецкого портала RND.
Генерал США Дэвид Петреус. Фото из открытых источников
Генерал Дэвид Петреус признал, что россияне "оказались даже более некомпетентными, чем многие ожидали". По его мнению, российской армии не хватает должной подготовки, в том числе тактического и модернизированного вооружения, а ее стратегия и командование имеют серьезные недостатки. Кроме того, во время боевых действий армия "совершает много ошибок".
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Во время интервью американского генерала спросили, как, по его мнению, закончится война в Украине.
Военный добавил, что санкции против России необходимо ужесточить. Благодаря этому война имеет шанс поскорее закончиться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал рассказал о рецепте скорой победы для Украины.
Также "Комментарии" писали о генерале, объясняющем, что будут делать россияне перед новым наступлением.
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