Генерал озвучил варианты освобождения Крыма

У ВСУ есть несколько вариантов освобождения Крыма, но все стратегии обосновываются на ослаблении врага и укреплении украинских защитников западным оружием. Об этом в Телеэфире заявил основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, пишут "Комментарии".



С чего начнется деоккупация Крыма

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“У Украины нет сил для приведения десантирования, не хватает снарядов, техники и т.д. И мы говорим, что нужно наращивать наш военный потенциал, наши усилия для выполнения стратегической, оборонной операции и в дальнейшем наступательной", — отмечает эксперт.

Романенко подчеркнул, что правильно сначала сломать оборону противника на юге, расслабить ее.

Они сами будут вынуждены войска вывести из Левобережья, Херсонской области в Крым. И нам нужно будет смотреть, в каком состоянии все это будет происходить и попытаться максимально ворваться в их оборону и продвинуться как можно дальше. Можно с полуострова Крым сделать остров, разбить этот мост, окончательно ограничить все их поставки и затем методом нанесения ударов по Крыму, снижая потенциал обороняющихся войск, завершить освобождение на Востоке. И к тому времени может созреть ситуация по Крыму для того, чтобы его окончательно уволить. То есть это такие пути военного решения", — рассказал Романенко.

К тому же видна активизация попыток переговорных процессов, отмечает генерал.

Но если это будет в пользу Украины, с учетом того, что должны быть освобождены земли до 91-го года. В противном случае надо будет дальше вести боевые действия. Как бы это ни было сложно”, — говорит Романенко.

"Комментарии" также писали о том, что Россия отказалась от проведения концерта 18 марта по случаю присоединения Крыма на московском стадионе "Лужники". В Москве боятся атаки дронов или диверсионных групп со стороны Украины.

Сообщал портал "Комментарии" и за девять лет оккупации Крыма Российской Федерацией полуостров превратился в территорию страха. Кроме того, он теряет свою уникальность.

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