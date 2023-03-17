Генерал озвучил варианты освобождения Крыма

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Моесеенко Валентина
У ВСУ есть несколько вариантов освобождения Крыма, но все стратегии обосновываются на ослаблении врага и укреплении украинских защитников западным оружием. Об этом в Телеэфире заявил основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, пишут "Комментарии".
С чего начнется деоккупация Крыма
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Романенко подчеркнул, что правильно сначала сломать оборону противника на юге, расслабить ее.
К тому же видна активизация попыток переговорных процессов, отмечает генерал.
"Комментарии" также писали о том, что Россия отказалась от проведения концерта 18 марта по случаю присоединения Крыма на московском стадионе "Лужники". В Москве боятся атаки дронов или диверсионных групп со стороны Украины.
Сообщал портал "Комментарии" и за девять лет оккупации Крыма Российской Федерацией полуостров превратился в территорию страха. Кроме того, он теряет свою уникальность.
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