logo

BTC/USD

21817.75

ETH/USD

1532.88

LTC/USD

93.64

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Генерал объясняет, что будут делать россияне перед новым наступлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Генерал объясняет, что будут делать россияне перед новым наступлением

Генерал Польши Вальдемар Скшипчак рассказал, какие шаги будут предпринимать российские военные перед началом нового полномасштабного наступления.

сегодня, 09:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Считает, что Россия стремится накопить преимущество в живой силе на лине фронта 6:1 перед началом наступления, а также нанесет авиационные и ракетные удары по позициям ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью польского генерала для издания Fakt.

Генерал объясняет, что будут делать россияне перед новым наступлением

Генерал Польши Вальдемар Скшипчак. Фото из открытых источников

Через год после полномасштабного вторжения Путин готовит новое наступление на Украину.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Тогда у них было преимущество 2:1, теперь есть по крайней мере 3:1", — говорит генерал Скшипчак.

Бывший командующий Сухопутными войсками утверждает, что российские военные должны собрать преимущество 6:1, чтобы иметь возможность перейти наступление.

"По всему фронту преимущество россиян будет 3:1, а по отдельным направлениям значительно больше. Как правило, там, где ты прорываешь подготовленную оборону соперника, нужно иметь преимущество до 6:1. Россияне будут накапливать это преимущество", — утверждает военный.

Скшипчак считает, что россияне будут искать место, где может треснуть украинская оборона и сразу воспользуются этим ударом. Именно поэтому военные РФ атакую сразу в шести разных направлениях. Экскомандующий Сухопутными войсками добавляет, что наступление начнется со значительных бомбардировок, но не всей Украины, а именно позиций украинских военных.

"Для меня сигналом к началу наступления будет операция российской авиации с использованием баллистических и маневровых ракет на два-три дня раньше, но против войск и военных объектов украинской армии", – говорит Вальдемар Скшипчак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех войнах, которые ведет Путин в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, в чем ошиблась Россия, когда начала полномасштабное вторжение в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.fakt.pl/polityka/ofensywa-rosji-w-ukrainie-gen-waldemar-skrzypczak-mowi-jak-zaatakuja/xw86rt7
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!