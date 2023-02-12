Генерал объясняет, что будут делать россияне перед новым наступлением

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Считает, что Россия стремится накопить преимущество в живой силе на лине фронта 6:1 перед началом наступления, а также нанесет авиационные и ракетные удары по позициям ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью польского генерала для издания Fakt.

Генерал Польши Вальдемар Скшипчак. Фото из открытых источников

Через год после полномасштабного вторжения Путин готовит новое наступление на Украину.

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"Тогда у них было преимущество 2:1, теперь есть по крайней мере 3:1", — говорит генерал Скшипчак.

Бывший командующий Сухопутными войсками утверждает, что российские военные должны собрать преимущество 6:1, чтобы иметь возможность перейти наступление.

"По всему фронту преимущество россиян будет 3:1, а по отдельным направлениям значительно больше. Как правило, там, где ты прорываешь подготовленную оборону соперника, нужно иметь преимущество до 6:1. Россияне будут накапливать это преимущество", — утверждает военный.

Скшипчак считает, что россияне будут искать место, где может треснуть украинская оборона и сразу воспользуются этим ударом. Именно поэтому военные РФ атакую сразу в шести разных направлениях. Экскомандующий Сухопутными войсками добавляет, что наступление начнется со значительных бомбардировок, но не всей Украины, а именно позиций украинских военных.

"Для меня сигналом к началу наступления будет операция российской авиации с использованием баллистических и маневровых ракет на два-три дня раньше, но против войск и военных объектов украинской армии", – говорит Вальдемар Скшипчак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех войнах, которые ведет Путин в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, в чем ошиблась Россия, когда начала полномасштабное вторжение в Украину.