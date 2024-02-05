Генерал-майор ВСУ раскрыл причину по которой могут уволить Залужного

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский решение об уходе Валерия Залужного практически уже готово, считает Сергей Кривонос.
Ситуация на фронте зависит не только от решений Залужного
По его мнению, одним из возможных поводов для увольнения Залужного может быть обострение ситуации на фронте. Также, как считает генерал, причиной замены главкома ВСУ может стать потеря Авдеевки.
При этом Кривонос утверждает, что руководство Украины иногда представляет информацию о ситуации на фронте односторонне, часто обвиняя Залужного. Вместе с тем, добавляет он, военный успех зависит также от обеспечения войск необходимыми ресурсами и оборудованием со стороны государства.
Напомним, как писали "Комментарии", вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в отставку планируют отправить и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала. Решение может быть принято в ближайшее время.
Кроме того, глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что размышляет об изменении ряда руководящих лиц в стране, прямо намекнув, что речь может идти об увольнении главка ВСУ Валерия Залужного. Об этом президент заявил в интервью каналу Rai1.
Также "Комментарии" писали, что после возможной отставки с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный может пойти в большую политику , поскольку его, очевидно, не интересуют ни работа послом, ни преподавание в вузе. По мнению политологов, теперь главное, чтобы Залужный "не оброс" дискредитировавшими себя политиками и не потянули рейтинги главкома вниз.
Как писали "Комментарии", военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что россияне воспользовались облачной погодой и вошли на территории Авдеевки с северо-востока. По словам журналиста, россияне всего в нескольких сотнях метров от основной логистической линии украинских защитников. Ситуация в городе – критическая.
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сегодня, 13:53
Юдейці завжди перекладають провину на інших, узурпують владу до останнього, поки не з'їдять і не залишать одні кістки. Навіть якщо це 52 мільйона країна. Нашому програшному командуванню треба бути державниками і розуміти, що діяти за принципом: "моя хата з краю, нехай інші забезпечують, а моє діло воювати" не вийде. Виграє країна в цілому. Якщо кожен тягне тільки на себе Україна програє. Що і сталось з розікраденою юдейцями країною.