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Генерал-майор ВСУ раскрыл причину по которой могут уволить Залужного

Власти практически готовы уволить главкома Валерия Залужного, об этом в интервью Янине Соколовой заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос. Причиной может стать потеря Авдеевки, пишут «Комментарии»

сегодня, 13:14 comments1372
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский решение об уходе Валерия Залужного практически уже готово, считает Сергей Кривонос.

Генерал-майор ВСУ раскрыл причину по которой могут уволить Залужного

Ситуация на фронте зависит не только от решений Залужного

По его мнению, одним из возможных поводов для увольнения Залужного может быть обострение ситуации на фронте. Также, как считает генерал, причиной замены главкома ВСУ может стать потеря Авдеевки.

"Что именно и пытаются забросить Залужному в первую очередь, что в определенных моментах не только неудачное наступление летом – и непосредственно сложившаяся ситуация на Купянском направлении сложная, на Лиманском, на Бахмутском, на Авдеевском, на юге Украины"
, – отметил генерал-майор запаса.

При этом Кривонос утверждает, что руководство Украины иногда представляет информацию о ситуации на фронте односторонне, часто обвиняя Залужного. Вместе с тем, добавляет он, военный успех зависит также от обеспечения войск необходимыми ресурсами и оборудованием со стороны государства.

"Зеленский подает информацию достаточно однобоко и во всем делает виновными военных и непосредственно делает виновным Залужного. Военные умеют воевать и достаточно хорошо умеют, но война – это не способность только воинов воевать, война – это способность государства обеспечить собственным ресурсом деятельность Вооруженных сил",
– подчеркнул Кривонос.

Напомним, как писали "Комментарии", вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в отставку планируют отправить и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала. Решение может быть принято в ближайшее время.

Кроме того, глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что размышляет об изменении ряда руководящих лиц в стране, прямо намекнув, что речь может идти об увольнении главка ВСУ Валерия Залужного. Об этом президент заявил в интервью каналу Rai1.

Также "Комментарии" писали, что после возможной отставки с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный может пойти в большую политику , поскольку его, очевидно, не интересуют ни работа послом, ни преподавание в вузе. По мнению политологов, теперь главное, чтобы Залужный "не оброс" дискредитировавшими себя политиками и не потянули рейтинги главкома вниз.

Как писали "Комментарии", военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что россияне воспользовались облачной погодой и вошли на территории Авдеевки с северо-востока. По словам журналиста, россияне всего в нескольких сотнях метров от основной логистической линии украинских защитников. Ситуация в городе – критическая.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2WLAbCewOLQ
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сегодня, 13:53

Юдейці завжди перекладають провину на інших, узурпують владу до останнього, поки не з'їдять і не залишать одні кістки. Навіть якщо це 52 мільйона країна. Нашому програшному командуванню треба бути державниками і розуміти, що діяти за принципом: "моя хата з краю, нехай інші забезпечують, а моє діло воювати" не вийде. Виграє країна в цілому. Якщо кожен тягне тільки на себе Україна програє. Що і сталось з розікраденою юдейцями країною.


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