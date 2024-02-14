Генерал Кривонос рассказал, почему власти назначили новую команду в ВСУ во главе с Сырским

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Slava Kot
Генерал-майор запаса и бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос заявил, что причиной смены руководства ВСУ стали надежды властей на то, что новая команда будет молчать о мобилизации, обеспечении и неисполнении законов.
Генерал Сергей Кривонос. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" генерал Сергей Кривонос выразил свое видение причин, почему украинские власти уволили Залужного и обновили руководство ВСУ.
По словам украинского генерала, в отставке существует "огромное количество пунктов", которые не выполняет Кабинет министров, Министерства и верховный главнокомандующий.
Сергей Кривонос заявил, что увольнение предыдущей команды произошло из-за "непорядочности и неблагодарности людей", стоящих у власти. По словам генерала, "они в армии не служили и не понимают, что такое офицерская честь".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Кривонос считает, что обновлением руководства ВСУ "Зеленский себе сделал хуже".
Также "Комментарии" писали о военнослужащем ВСУ Владимире Омельяне, который заявил, что ошибки Зеленского на войне могут стать предметом судебного разбирательства.
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