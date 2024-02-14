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Генерал Кривонос рассказал, почему власти назначили новую команду в ВСУ во главе с Сырским

Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что власти обновили руководство ВСУ, чтобы новая команда молчала о мобилизации и военном обеспечении.

сегодня, 11:15
Автор:
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Slava Kot
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Генерал-майор запаса и бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос заявил, что причиной смены руководства ВСУ стали надежды властей на то, что новая команда будет молчать о мобилизации, обеспечении и неисполнении законов.

Генерал Кривонос рассказал, почему власти назначили новую команду в ВСУ во главе с Сырским

Генерал Сергей Кривонос. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" генерал Сергей Кривонос выразил свое видение причин, почему украинские власти уволили Залужного и обновили руководство ВСУ.

"Они надеются, что именно новая команда будет молчать, хотя я более чем уверен, что это временное самоуспокоение, потому что и генерал Сырский, и те, кто рядом с ним так же будут ставить вопрос властям, почему не работает действующий закон о мобилизации, почему экономика не обеспечивает нужд ВСУ, почему политическое руководство страны не выполняет закон о мобилизации, почему не подписан и не распространен мобилизационный план…", — говорит Кривонос.

По словам украинского генерала, в отставке существует "огромное количество пунктов", которые не выполняет Кабинет министров, Министерства и верховный главнокомандующий.

Сергей Кривонос заявил, что увольнение предыдущей команды произошло из-за "непорядочности и неблагодарности людей", стоящих у власти. По словам генерала, "они в армии не служили и не понимают, что такое офицерская честь".

"На фоне тех людей, которых уволили из рядов Вооруженных Сил, эти все сидящие в Офисе президента выглядят просто такими шутами... Поэтому они их убрали и набрали сейчас новую команду", — сказал Сергей Кривонос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Кривонос считает, что обновлением руководства ВСУ "Зеленский себе сделал хуже".

Также "Комментарии" писали о военнослужащем ВСУ Владимире Омельяне, который заявил, что ошибки Зеленского на войне могут стать предметом судебного разбирательства.



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Источник: https://t.me/espresotb/87952
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