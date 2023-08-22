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Генерал Британии рассказал, как может закончиться война в Украине

Британский генерал назвал три варианта окончания войны в Украине, которые будут выбирать украинский народ.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Генерал Британии рассказал, как может закончиться война в Украине

Британский генерал Ричард Берронс. Фото из открытых источников

Британский генерал Ричард Берронс, ранее руководитель Объединенного командования ВС Великобритании и принимавший участие в миротворческих миссиях в Ираке, Косово и Афганистане, рассказал о вариантах окончания войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.


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Британский генерал указал на три варианта окончания войны, однако объясняет, что сами украинцы будут делать выбор, по какому пути идти.

Первым вариант Берронс указывает на отказ Украины от дальнейшей борьбы против России. Среди возможных причин британский генерал приводит мнения, что украинская армия не сможет выбить россиян, или такие усилия потребуют слишком много жертв и денег. Берронс считает это ужасным решением и указывает, что не верит в такой путь Украины.

Вторым вариантом Берронс называет временное перемирие. Британский генерал объясняет, что это не завершение войны, а приостановка боевых действий, которые дадут время на перевооружение обеим армиям с еще большими смертями и разрушениями в войне в будущем.

Последним путем генерал указывает на несколько шагов, одним из главных Берронс называет снятие давления с Украины, в том числе и четких графиков. То есть, не требовать от украинских сил быстрых результатов и не угрожать отказом поддержки, если их не будет. Таким образом, третий вариант заключается в том, что Украина должна постоянно оказывать давление на российские позиции и истощать их, даже зимой. Параллельно будет происходить развитие украинских сил при поддержке Запада, что позволит осуществить убедительную победу над Россией в следующем году или через год.

Берронс называет два вызова для третьего сценария, в частности, это поддержка Запада, которая должна происходить постоянно, а также понимание украинского народа, что война будет долгой и нелегкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Зеленском, который рассказал на основе чего будут строиться мирные переговоры по окончании войны.

Также "Комментарии" писали о Жданове, который назвал крайний срок окончания войны с Россией.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cp61765zglro
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