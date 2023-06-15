Гендиректор МАГАТЭ прибыл на оккупированную россиянами ЗАЭС: есть ли в этом смысл теперь, - эксперт

В этом убеждена независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная, пишет портал "Комментарии". Об этом она заявила в телеэфире.

Поможет ли ЗАЭС миссия МАГАТЭ: мнение эксперта. Фото из открытых источников

Как подчеркнула спикер: на станции до сих пор остается враг, размещающий оружие, даже в реакторных отделениях.



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"МАГАТЭ сделало два доклада по итогам года оккупации ЗАЭС и на этом их деятельность завершилась. Оккупанты могут использовать миссию МАГАТЭ, как живой щит во время ухода с атомной станции. Пользы от их пребывания на станции больше нет. Кроме того, это мешает контрнаступлению ВСУ" , – отметила она.

Также, как отметила Кошарна, у МАГАТЭ нет возможности свободно передвигаться по АЭС и общаться с украинским персоналом. И, таким образом, принимать технические решения крайне тяжело. Поэтому эксперт не видит смысла в этих миссиях в дальнейшем. Между тем, как сообщили в "Энергоатоме", гендиректор МАГАТЭ уже прибыл на оккупированную россиянами ЗАЭС.

"Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал визит на временно захваченную российско-оккупационными войсками Запорожскую атомную станцию", — говорится в сообщении.

Заметим, Гросси уже трижды побывал на оккупированной станции. Впервые он посетил ЗАЭС в сентябре прошлого года, а второй раз — в марте 2023 года.

Напомним, "Комментарии" писали, — Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ЗАЭС и Крым: ответ ВСУ и "Энергоатома". В Крыму уже начались проблемы с водой. Подрыв Каховской ГЭС не может не отразиться на работе Запорожской АЭС и аннексированном полуострове Крыма, который и так испытывает нехватку воды. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.