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Где ВСУ создают больше всего проблем россиянам: ответ британской разведки

Британские эксперты считают, что бои на левом берегу Херсонщины крайне неприятны для армии РФ

сегодня, 14:12
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Кравцев Сергей
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Бои вокруг Крынок Херсонской области в нижнем течении Днепра крайне неприятны для российской армии, хотя и имеют меньший масштаб, чем некоторые другие битвы российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Где ВСУ создают больше всего проблем россиянам: ответ британской разведки

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, что на юге Украины продолжаются бои вокруг села Крынки, где украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм на восточном берегу Днепра. Наземные бои характеризуются запутанными, беспорядочными столкновениями пехоты и артиллерийскими перестрелками в сложной лесистой местности.


Украина особенно эффективно использует малые ударные беспилотные летательные аппараты, в то время как российские ВВС осуществляют значительное количество вылетов в поддержку фронтовых войск, преимущественно запуская боеприпасы из-за пределов досягаемости украинской системы ПВО.

Столкновения вокруг Крынок имеют меньший масштаб, чем некоторые основные битвы войны, констатировали в МО Британии, но российское руководство будет расценивать их как крайне неприятные.

"Россия отошла с западного берега Днепра год назад, почти наверняка имея целью удержать украинские войска к западу от реки, сохранить спокойствие в этом секторе и высвободить российские силы в других местах", – считают британские специалисты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство обороны России и российские чиновники пытаются унять российскую истерику вокруг украинских операций на левом берегу Херсонской области. Ведь украинские силы не только не удается выбить из ранее занятых позиций. Но и остановить их продвижение. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).




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