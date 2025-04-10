Где ВСУ смогли дотянуться к бомбардировщику Ту-22М3: в чем уникальность операции

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина благодаря атаке дроном уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Россия утверждала, что самолет стоимостью 100 млн долларов якобы разбился из-за технических неисправностей. Где ВСУ смогли дотянуться к российскому бомбардировщику Ту-22М3? Какие последствия этой уникальной операции? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бомбардировщик Ту-22М3. Фото из открытых источников

Самолет, о котором говорил Сырский, ВСУ могли уничтожить на военном аэродроме Дягилево

Авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Radio NV заявил, что российский бомбардировщик Ту-22М3, о котором рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Силы обороны могли уничтожить на военной базе Дягилево в Рязани, или на военном аэродроме Шайковка.

В частности, эксперт рассказал, что 52-й тяжелый бомбардировочный авиаполк РФ перебазировался из Шайковки в Моздок. Это приблизительно – 15-16 тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3, и эти самолеты противник использует во время атак на Украину.

Как отметил Романенко, Моздок – это приличное расстояние, примерно от Украины "даже по прямой" это 700-800 км.

По его мнению, самолет, о котором говорил Сырский, ВСУ могли уничтожить на военном аэродроме Дягилево в Рязани, или на военном аэродроме Шайковка, что в Калужской области РФ.

"Скорее всего, с Шайковки они все полетели, потому что это слишком близко — где-то 300 км от нашей территории. А на Дягилево — ремонтное предприятие, где эти самолеты ремонтируют. Возможно туда прилетел один из самолетов на ремонт, на техническое обслуживание и там его достали... Потому что в целом там (в РФ – ред.) немного таких аэродромов, где базируются эти самолеты. Выбор небольшой. Моздок, Дягилево или Шайковка, а до аэродрома "Оленья" мы не достаем, к сожалению", — высказался эксперт.

Дроны ВСУ демонстрируют феноменальную точность

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире "Radio NV" рассказал, что уничтоженный украинским дроном российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – уникальный. Ведь россияне не могут такие самолеты вновь восстановить.

"Стоимость нереально установить. Поскольку последний самолет Ту-22М3 был выпущен в 1993 году. С другой стороны, довольно давно их не использовали для обстрелов по Украине. Это связано с ресурсом их стратегической авиации и планами по производству вооружения. Я так понимаю, что их ВПК на ракеты Х-22 и модернизированную Х-32 больших ожиданий не имеет. Россияне пытаются изготовить больше "Кинжалов" или крылатых ракет", — сказал эксперт.

Он напомнил, что накануне на территории России еще один самолет Ту-22М3 упал в воздухе, что также связано с исчерпанием основных ресурсов стратегической авиации врага.

Крамаров подчеркнул, скорее всего украинский БПЛА смог поразить самолет в момент, когда он был шел на посадку или только приземлился. Это показывает высокую точность наших дронов и удачно выбранный момент.

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