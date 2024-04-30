Где враг устроил Силам обороны ад. Чего добиваются террористы

По информации военного эксперта Владислава Селезнева, враг устроил Силам обороны ад в Часовом Яре, Марьинке и в районе Авдеевки. Кроме того, оккупанты активизировались на Купянском направлении и предпринимают попытки атаковать украинских военных на юге Запорожской области.

Война в Украине

Таким образом, подчеркнул Селезнев, захватчики пытаются сделать все, чтобы растянуть украинские стратегические резервы. Впрочем, добавил эксперт, Генштаб ВСУ реагирует на угрозы со стороны армии захватчиков и делает все возможное, чтобы не допустить критической ситуации на фронте.

При этом военный эксперт признает, что оккупанты все еще имеют "окно возможностей" на фронте, ведь военная помощь от союзников, в том числе от Соединенных Штатов, только начинает поступать в Украину.

Селезнев подчеркнул, что на линии фронта захватчик сосредоточил около 469 тысяч своих военных. Больше всего из них, по информации эксперта, именно в районе Часового Яра. При этом на Харьковском направлении находится вражеская группировка в количестве до 49 тыс. человек. То есть, подчеркнул Селезнев, ввиду этой информации нельзя говорить, что вблизи Харькова захватчики сконцентрировали значительный ресурс для попытки его захватить.

"Хотя, конечно, не исключены провокации со стороны россиян. Тем более ежедневно оккупанты наносят удары по Харькову и области и ракетами, и дронами, и КАБами",

– отметил Селезнев.

При этом он подчеркнул, что в Харьковской, Сумской и Черниговской областях работают диверсионно-разведывательные группы окупантов. То есть, добавил военный эксперт, можно говорить об определенных вызовах на этом участке фронта, однако для того, чтобы там вести активное наступление, у захватчиков нет ресурсов.

Впрочем, как добавил Селезнев, сложно спрогнозировать, что может произойти через несколько месяцев и куда будут двигаться оккупационные войска страны-террориста.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что захватчики готовят так называемое большое наступление на Украину.