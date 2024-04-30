Где враг устроил Силам обороны ад. Чего добиваются террористы

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
По информации военного эксперта Владислава Селезнева, враг устроил Силам обороны ад в Часовом Яре, Марьинке и в районе Авдеевки. Кроме того, оккупанты активизировались на Купянском направлении и предпринимают попытки атаковать украинских военных на юге Запорожской области.
Война в Украине
Таким образом, подчеркнул Селезнев, захватчики пытаются сделать все, чтобы растянуть украинские стратегические резервы. Впрочем, добавил эксперт, Генштаб ВСУ реагирует на угрозы со стороны армии захватчиков и делает все возможное, чтобы не допустить критической ситуации на фронте.
При этом военный эксперт признает, что оккупанты все еще имеют "окно возможностей" на фронте, ведь военная помощь от союзников, в том числе от Соединенных Штатов, только начинает поступать в Украину.
Селезнев подчеркнул, что на линии фронта захватчик сосредоточил около 469 тысяч своих военных. Больше всего из них, по информации эксперта, именно в районе Часового Яра. При этом на Харьковском направлении находится вражеская группировка в количестве до 49 тыс. человек. То есть, подчеркнул Селезнев, ввиду этой информации нельзя говорить, что вблизи Харькова захватчики сконцентрировали значительный ресурс для попытки его захватить.
При этом он подчеркнул, что в Харьковской, Сумской и Черниговской областях работают диверсионно-разведывательные группы окупантов. То есть, добавил военный эксперт, можно говорить об определенных вызовах на этом участке фронта, однако для того, чтобы там вести активное наступление, у захватчиков нет ресурсов.
Впрочем, как добавил Селезнев, сложно спрогнозировать, что может произойти через несколько месяцев и куда будут двигаться оккупационные войска страны-террориста.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что захватчики готовят так называемое большое наступление на Украину.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!