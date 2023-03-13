Где российские войска могут оказаться в ловушке – каков потенциал российской армии



















Российские войска продолжают наступление и при этом несут огромные потери. Что может тать концом российских войск в Украине и каков потенциал российской армии? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Путин понимает, что как только мы будем готовы к контрнаступлению – планы Кремля разрушатся

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские войска окончательно посыплются в Украине, как только украинские защитники выйдут на Азовское побережье. Это станет тем самым началом конца для российских оккупантов, о котором все говорят. Свое мнение Олег Жданов высказал на своем ютуб-канале.

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"Если мы выходим на Азовское побережье, то ни о каком перебросе войск с Крыма на Донецкое направление речи быть не может. Сегодня Крымский мост не работает по своей грузоподъемности, эшелоны с техникой пройти по нему не могут, тралы с танками там тоже не проходят, так как автомобильная часть повреждена. Единственный путь снабжения военной техникой Крыма –это паромные переправы", — заявил эксперт.

Он отметил, что на одних паромных переправах много не перебросишь, поэтому россияне в Крыму в один прекрасный момент могут оказаться в ловушке.

По словам Олега Жданова, оккупанты уже нервничают, поэтому панически усиливают войска мобилизованными в Бердянске и Мариуполе.

Эксперт прогнозирует, что спастись смогут только те россияне, которые сейчас покидают Крым, потому как это уже нельзя будет сделать, когда начнется контрнаступление ВСУ.

По мнению Жданова, в этом случае Кремлю придется снимать войска с Луганского и Донецкого направлений, чтоб не допустить прорыва наших войск на Азовское побережье. Это даст нашим силам возможность пойти в наступление на Донбасс.

Уже видно признак стратегической слабости России

Военный эксперт Петр Черник в эфире 24 Канала обратил внимание на растущие цифры потерь россиян в этой войне. В марте прошлого года противник потерял 3900 личного состава убитыми и более 900 единиц бронированной техники. А уже в декабре – более 21 тысячи убитых и в пределах 300 единиц техники. Такие данные дают понять, насколько серьезным является момент смещения акцентов на применение боевой силы в этой войне.

Эксперт отметил, единственное, чем сегодня еще сильна Россия – это достаточное количество пехотного вала.

Петр Черник обратил внимание, что западные эксперты отмечают, что российские захватчики перебрасывают свои силы с Кременной на Угледар.

"Это показатель того, что у них нет новых сил для того, чтобы штурмовать любую точку на всей линии разграничения. Если перебрасывают с одного места на другое в зоне боевых действий, а не вводят новые подразделения из России, это признак стратегической слабости", – подчеркнул аналитик.

В то же время он подчеркнул, что запас прочности в первую очередь в живой силе и стрелковом вооружении у россиян есть. И все, что сейчас происходит на поле боя, это признак того, что Путин и вся Россия приняли стратегию – "идти до конца". Когда эта точка слома произойдет, очень трудно сказать, но есть ожидание, что это может произойти в конце весны – начала лета.

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