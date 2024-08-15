Где россияне значительно уменьшили применение КАБов: какие причины

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, враг не оставляет попыток прорвать линию обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

Удары КАБами. Фото из открытых источников

"В северной части Волчанска противник может применять иногда даже автомобильную технику для проведения мероприятий логистики. Что касается передовых подразделений или подразделения, которое сейчас заблокировано на заводе — они осуществляют мероприятия по логистике, используя или живую силу, или иногда БПЛА", — рассказал Саранцев.

Спикер также заявил о значительном снижении количества российской авиации на Харьковском направлении. По мнению спикера, этому может быть две причины.

"Если сравнивать с прошлыми периодами, когда применялось по несколько десятков авиаударов, до 30-50 КАБов в сутки, то сейчас их количество значительно снизилось — противник использует два-три, иногда четыре КАБа. Мы это связываем с тем, что враг применяет свои усилия на других направлениях, а также это может быть следствием нанесения огневого поражения по некоторым аэродромам в глубине РФ. У них уменьшилось количество самолетов, боеприпасов и авиационного топлива", — отметил спикер.

Кроме того, Саранцев сообщил, что РФ вынуждена задействовать новый способ налаживания связи из-за активного применения систем РЭБ с обеих сторон.

"У противника остается единственный способ, чтобы налаживать связь с подразделениями, которые выполняют боевые задачи. Они пытаются протягивать проводную связь. Продвигаясь на разных направлениях, тянут с собой катушки с проводами. Это не эффективно, при такой огневой активности она очень быстро уничтожается, повреждается", — рассказал Саранцев.

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