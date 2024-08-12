Где россияне хотят прорвать оборону ВСУ: куда завели штурмовые группы

Российские оккупанты завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области. Захватчики пытаются провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Харьков" Вооруженных Сил Украины.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что на этом участке фронта враг продолжает атаковать позиции наших защитников. РФ завела в Волчанск штурмовые группы из состава 4-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригадной роты (ДРШБР).

Кроме того, в районе северо-западнее населенного пункта Тихое оккупанты сосредотачивают усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляют инженерно-фортификационное усовершенствование своих позиций.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска готовятся к штурмовым действиям в Волчанске на севере Харьковской области. Захватчики перегруппировали штурмовые отряды. Об этом еще ранее сообщала Оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram.

По информации Сил обороны, в Харьковском направлении ситуация существенно не изменилась. оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных.

"В Волчанске враг в рамках подготовки к проведению штурмовых действий осуществил перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка, а также проводит внутреннюю ротацию личного состава в подразделениях 138-й отдельной мотострелковой бригады", — говорится в сообщении.

Кроме того, в направлении Казачья Лопань – Золочев оккупанты усилили воздушную разведку дронами, ища подразделения ВСУ. В районе Волчанска за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. С начала этих суток Силы обороны отбили одну атаку врага.

Также издание "Комментарии" сообщало — на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры по повышению "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющем обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.